Bir süre önce sentetik çim zeminli saha yapımı tamamlanan Cirit Hisarı, bilindik adı ile Taksim Sahası’nın Çetinkaya Türk Spor Kulübü tarafındaki girişi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından beton blok dökülerek kapatıldı.

Konu ile ilgili olarak SPORYENİ’ye konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu “O sahayı onlara yedirtmeyiz. Bizim bilgimiz ve onayımız dışında ne yapılıyorsa her şeyi bozacağız. En üst muhatabımız BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın adaya gelmesini bekliyoruz” dedi.

Giriş merdiveni önüne beton blok

TC ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında yapım çalışmaları tamamlanan ve geçtiğimiz hafta açılış töreni düzenlenen sahanın girişi yine BM tarafından kamyonla kapatılmış, tören kulüp yanında bulunan surun üzerinde yapılan konuşmalarla hizmete açılmıştı.

BM, bu sefer de kulüp yanından sahaya giriş için kullanılan merdivenlerin önüne betondan bir blok dökerek girişi kapatılırken sahaya tek giriş sadece Ledra Palas geçiş noktasından olacak şekilde kaldı. Yaşanan bu gelişme sonrasında yetkililerin girişimlerinin nasıl olacağı merak konusu.

Ertuğruloğlu: Bilgi ve onayımız dışında yapılan her şeyi bozacağız

Konu ile ilgili olarak SPORYENİ’ye açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “O sahayı onlara yedirtmeyiz” dedi. Ertuğruloğlu, “Bizim bilgi ve onayımız dışında yapılan her şeyi bozacağız. Onlar bozmazsa biz bozacağız” açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın adaya gelmesini beklediklerini aktaran Ertuğruloğlu, “Sivil personel ve bakanlığımız arasında protestolaşma devam ediyor. Hiçbir şey bitmiş değil” ifadelerini kullandı.

“Tansiyon tırmanacaksa tırmansın”

“Rum’u tatmin etmek için bize yapılan bu haksızlıkları hazmetmemiz söz konusu değil” açıklamasını yapan Tahsin Ertuğruloğlu, “Tansiyon tırmanacaksa tırmansın. Saha ile ilgili anlaşmaya Rum tarafı çok kızdı ya, şimdi orayı tatmin etmek için bu saçma işlere girişiyorlar ve eski eserlere zarar verecek şekilde işlem yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“O sahayı onlara yedirtmeyiz”

“Bizim bilgi ve onayımız dışında yaptıkları ne varsa hepsini geri aldırtacağız, onlar almazsa biz alacağız. Bunu herkes bilsin” ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Sivil personelle o tartışma devam ediyor. Onlar da Colin Stewart’ın adaya gelmesini bekliyor. Ben de onu bekliyorum çünkü en üst düzey muhatabımız o. O sahayı onlara yedirtmeyiz” dedi.