“Berova, kürsüden kendine sürdürülebilir borçlanma uyarısı yaptı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, gelir-gider öngörüleri olarak gelinen noktada bütçe yapısının ciddi ESOES verdiğine vurgu yaptı.

“Sahip olduğunuz bütçe verileri ve gerçekleşme oranları, içinde bulunduğumuz piyasa koşullarında belirleyicidir” diyen Uluçay, bu hususun Kıbrıs’ın kuzeyi için de geçerli olduğuna dikkat çekti.

Uluçay, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın kürsü konuşmasını hatırlatarak, “Bakan Berova’nın sürdürülebilir borçlanma uyarısı önemliydi. Anladığım kadarıyla bu uyarıyı kendine yaptı” dedi.

2027 yılının daha zor bir olacağını defalarca konuştuklarını anımsatan Uluçay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Açıklanan enflasyon oranlarında, ana harcama grubu alt başlıklarına baktığımızda, Nisan 2024’te lokanta ve oteller yüzde 16,15, aynı oran bu yılın Nisan ayında yüzde 7,12, bahse konu oran geçen yılın Nisan ayında ise yüzde 9,51 düzeyinde. Bunu turizmle ilişkilendirilerek özel mercek altına alınmalı.”