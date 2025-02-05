“Nüfus artıyor, devlet katkısı aynı kalıyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, belediyeye bağlı köylerle birlikte hizmet verdikleri toplam nüfusun; 2011 yılında yapılan son sayımın projeksiyonuna göre 12 bin 154 olduğunu ancak kendi çalışmalarına göre bu rakamın yaz aylarında 40 bine kadar çıktığını söyledi.

Sadıkıoğlu, nüfusun arttığını ancak devlet katkısının aynı kaldığını belirtti, “aldığımız katkı 2011 yılındaki sayıma göre” dedi.

YENİDÜZEN ve Kanal SİM’e konuşan Sadıkoğlu, belediyelerin birleşmesinin ardından gelinen aşamayı, güncel sorunları ve gelecek planlarını anlattı.

“Özellikle bu 2-3 yılın içerisinde o kadar çok hızlı bir yapılaşma oldu ki, İmar Planı bu sürece biraz geç kaldı” diyen Sadıkoğlu ayrıca, “Belediye reformuyla birlikte Tuzluca, Kilitkaya, Mersinlik, Kaplıca ve onların sınırları içerisinde olan Kantara bölgemiz eklendi. Hizmet alanımız yaklaşık 300 km² alana yaklaştı” ifadelerini kullandı.

“Halkla iç içe birlikte, halkıyla barışık olan bir belediyeyiz. Zabıta birimimiz, 7/24 görevde” bilgisini veren Sadıkoğlu, “Halkımızın da desteğiyle gerçekleştirmek istediğimiz birçok proje var. Ekonominin bu kadar kötü olduğu dönemlerde çok ciddi bir yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“İmar Planı geç kaldı”

Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesi için eminamenin yürürlükten kaltığını hatırlatarak, belediye reformundan sonra yeni bağlanan Tuzluca, Kilitkaya, Mersinlik, Kaplıca köyleri olduğunu dile getirdi.

Özellikle Tuzluca ve Kilitkaya bölgesinde halen ‘Fasıl 96’nın hakim olduğunu belirten İskele Belediye Başkanı, Daha çok imar hakkının olmasından dolayı yatırımın o bölgelere doğru kaymaya başladığının bilgisini de verdi. “Şu anda yürürlükte olan İskele’nin merkezindeki imar planıdır” diyen Sadıkoğlu, şöyle devam etti: “Öncelikle planın yapılıp, bu yapılaşmanın ondan sonra olması gerekirdi. Biz ilk başlarda göreve geldiğimiz dönemlerde de bir imar planı, hatta ‘İskele’yi İskeleliler planlayacak’ diye yola çıkmıştık, bu yönde adım atmıştık. Birçok nedenlerden dolayı bunu gerçekleştiremedik. Ondan sonra da İmar Planı hazırlanırken en donanımlı şekilde hazırlanan belediyelerden biri de biz olduk. Şehir plancısı arkadaşlarla, hidroloji uzmanını bile taşkın risklerine karşı kendi bünyemizde barındırıp projeye katkı koymaya çalıştık. Fakat özellikle bu 2-3 yılın içerisinde o kadar çok hızlı bir yapılaşma oldu ki, İmar Planı bu sürece birazcık geç kaldı, işin gerçeği. Tabii ki şimdi şu an için yürürlükte. Altyapılarla ilgili de düzenlemelerin yapılması için çalışmalara uzun zamandır başladık. Fakat son günlerde birazcık daha güncel ve projelendirilmesi konusunda da çalışmalarımız başladı. Altyapı, özellikle kanalizasyon ve atık suyla olan sıkıntı en büyük sorunumuz.”

“Ekonomik olarak ciddi anlamda kalkındık diyemeyiz”

Kendisine belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili de sorulan soruyu cevaplayan İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, “Şu an için en önemli faydası hizmet sevgimizi, hizmet aşkımızı daha da kilometrelere aştık” dedi. İskele Merkezi'yle birlikte var olan 18 yere artı dört yer daha eklendiğini ifade eden Hasan Sadıkoğlu, şöyle devam etti: “Ekonomik olarak ciddi anlamda kalkındık diyemeyiz. Yeni yapılan sistemde daha önce bölgemizde bulunan, hala daha bölgemizde bulunan dolum tesislerinden aldığımız ‘kıymet artı ücreti’nin eskiden hepsi belediyemize geliyordu, şimdilerde %60'ı geliyor. Geri kalan kısmı ortak havuzdan yine bir şekilde belediyemize gelmiş oluyor. Belediyemize yeni bir belediye bağlanmadı. Sadece belli başlı köylerimiz eklendi. Bu da işte Tuzluca, Kilitkaya, Mersinlik, Kaplıca ve onların sınırları içerisinde olan Kantara bölgemiz eklendi. Hizmet alanımız yaklaşık 300 km² alana yaklaştı.

“Turizm yatırımlarının yapılacağı yerler hep belliydi”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 2022’deki Mersinlik yangını sonrasında bölge için imar konusuna da değinerek, Kaplıca ve Mersinlik bölgesinde imar planı olmamasına rağmen ‘Mavi Bölge’ ‘Turizm Bölgesi’, ‘Kahverengi Bölge’ diye o bölgedeki arazilerin nitelik kazandığını söyledi. “Turizm yatırımlarının yapılacağı yerler hep belliydi” diyen Sadıkoğlu, yangında yanan bölgelerin hep orman arazisi olduğuna dikkat çekti ve yasal olarak orman arazilerine kamusal alanların dışında herhangi bir şey için izin verilmediğini dile getirdi.

“Halkımızla barışık bir belediyeyiz”

Hasan Sadıkoğlu, İskele’deki çevre fekaletinin tek çözümünün kanalizasyonun bir an önce yapılması olduğunu belirtti. Bu konuda tek çözüm yolunun bu olduğunun altını çizen Sadıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Onun dışında biz tabii ki özellikle zabıta ekibimiz, halkla iç içe birlikte halkıyla barışık olan bir belediyeyiz. Günün sonunda bunu sadece belediyemizin personelleriyle başarabilmek mümkün değil. Halkımızın da destekleriyle birlikte, ihbarlarıyla birlikte bunları değerlendiriyoruz ve minimize etmeye çalışıyoruz. Bu noktada da 7/24 zabıta birimimiz zaten görevde.”

“Ekonominin bu kadar kötü olduğu dönemlerde çok ciddi bir yatırım yapıyoruz”

Önümüzdeki süreçte İskele Belediyesi’nin projeleri hakkında da bilgi veren İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu projelerinden şöyle bahsetti: “Tabii ki kamusal alanlara çok ciddi şekilde önem veriyoruz. Günün sonunda halkımızın gidebileceği, ailesiyle birlikte güzel vakit geçirebileceği yerleri ve ekonomik bir şekilde de vakit geçirebileceği yerleri ciddi şekilde önemsiyoruz. Piknik alanımız var, onu daha da geliştirmeye çalışacağız. Çünkü zor mücadelelerle oraları elde ettik. Sonuçta boşta duran bir orman arazisiydi ve taleplisi çoktu. Onunla birlikte şu an yapmış olduğumuz büyük projelerimizden biri pazar yerimiz... Yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı bir pazar yerimiz oluyor. Yıllardır çeşitli yasal nedenlerden dolayı bekleyen Gençlik Merkezi projemiz de bununla birlikte aynı alan içerisinde başlamış durumda. Haliyle terminal alanımız da oluşacak. Baktığınızda ekonominin bu kadar kötü olduğu dönemlerde çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Kısmetse bu yıl içerisinde de açılışını yapacağız. İskele bölgesine duyduğumuz sorumluluklar bize yeni bağlanan köylerimize karşı da aynı şekildedir. Özellikle Kaplıca'da bulunan karavan alanlarının yoğunlaştığı bir bölge vardır. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir mücadelemiz başlayacak. Çünkü İskele Halk Plajı’nın, ‘Long Beach’ diye dediğimiz bölgenin aynı modeli bir alanı orada da yaratmayı düşünüyoruz. Günün sonunda o bölgede yaşayan halkımızın da, bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Uzun ve hummalı bir süreç bizi bekleyecek. Long Beach bölgesinde Halk Plajı sahilindeki yürüyüş yolunun olduğu yerde ‘Onur Kamping’ diye bilinen yerine eskiden bölgede, orası da belediyemize ait bir yer. Yine orada da çok güzel projelerimiz olacak. Tabii ki bizler prensip olarak bir projeyi yaparken halkımızla iç içe onlara danışarak ileriyi görerek, 15-20 yıl ilerisini görerek ihtiyaca göre gerçekleştirdiğimiz projelerdir. Projelerimiz arasında bizi en çok heyecanlandıran projelerimizden biri de yıllar yılıdır atıl vaziyette bulunan Kantara piknik alanının olduğu bölgedir. Bölge insanımız orayı çok çok iyi bilir. Biz kendi imar ekibimizle birlikte orada yerinde incelemeler yaptık. Tarım Bakanlığı’ndan projelerimizi gerçekleştirme adına kullanım hakkını istedik ve aldık. Şimdilerde projelendirmeye başladık. Orada, yine insanlarımızın gelip pikniklerini en iyi şekilde yapabilecekleri, onun hemen devamında eski adıyla ‘Vali Konağı’ olarak bilinen bir yer vardır. Orayı da belediyemizin bünyesine kattık. Yine orasının da restorasyonu yapıldıktan sonra bisiklet yollarının, yürüyüş yollarının olabileceği çok güzel bir mesire alanı olarak planlayacağız. İnşallah bu 2025 yılı içerisinde projemizin başlangıcını yapacağımıza inanıyorum ve adından söz ettirecek sadece İskele bölgesinin değil genel anlamda adamızın birçok yerinden insanların gelip ziyaret edeceği, güzel vakit geçireceği bir yer olacağına inancım tamdır.”