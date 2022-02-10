NTV: Söylemez ile “iki adamı” tutuklandı… Tekne ile kaçmışlar!

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

NTV'de yer alan DHA'nın haberine göre, Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile “iki adamı olduğu” belirtildi.

NTV’nin haberine göre; şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs’tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

Tatar "Deniz yolu ile kaçamazlar" demişti

Bu arada dün YENİDÜZEN'e konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Kolordu Komutanı ile zoom üzerinden yaptığı görüşmelerde “saldırganların deniz yolu ile adadan kaçmış olamayacağını” öğrendiğini açıklamıştı.

Tatar, “Hem hava şartları müsait değil, hem de Türkiye Sahil Güvenliği ile temasa geçildi, bu yönde bir bilgiye ulaşılmadı. Şimdi bir tutuklu var, olayda kullanılan arabayı kiralayan kişi olduğu bana iletildi. Olayın üzerine gidilecek ve devlet tüm güçleri ile konuyu ele alacak” diye konuşmuştu.

Tatar'dan YENİDÜZEN’e: "Deniz yolu ile kaçmış olamazlar"