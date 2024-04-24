Noyanlar’dan İstanbul’da lansman

Ülkenin köklü ve büyük inşaat şirketlerinden biri olan Noyanlar Şirketler Grubu sektörde 50’nci yılını geride bırakırken müşteri memnuniyetini her daim önde tutup hizmeti sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil dünyanın bir çok ülkesinde müşterileri ile bir araya geliyor.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’un seçkin bir mekanında yaklaşık 200 davetlinin katıldığı bir Lansmanla Noyanlar Şirketler Grubu’nun adanın farklı yerlerinde devam eden denize sıfır Solmaris, İskele Long Beach bölgesindeki amiral gemisi Ocean Life, Karpaz’da doğa güzellikler içerisindeki Elysian Ayfilon ve adanın merkez noktasındaki citta slow şehri Geçitkale’deki Olea projelerinin tanıtımı yapıldı.

Gecenin konuşmalarını Noyanlar Şirketler Grubu Genel Direktörü Ahmet Noyan ve Pazarlama ve Satış Direktörü Ahmet Noyan yaparken gecede Noyanların 50 yıllık sine vizyon gösterisi de yapıldı.

Geceye Türkiye’nin değerli sanatçıları Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, tiyatro sanatçısı Oya Başar ve dizi oyuncusu Yeşim Dalgıçer de katılırken ses sanatçısı Petek Dinçöz şarkıları ile davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.