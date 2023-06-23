Noyanlar Şirketler Grubu'nun İngiltere'deki Kıbrıslı Türklere desteği sürüyor

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkelerine olan özlem ve hasretinin giderildiği, birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelerek kültürlerini yaşatmak için düzenlediği festivallere Noyanlar Şirketler Grubu bu yıl da yeniden sponsor oluyor.

Ana sponsorlardan biri olan Noyanlar, bilindiği üzere bu yıl İngiltere’de Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) ile 1 buçuk yıllık sponsorluk anlaşması da imzalamış ve Londra’da faaliyet gösteren 10 Türk okuluna da eğitim adına katkılar yapmıştı.

Noyanlar bu yıl yeniden Kıbrıs Türk Dernekleri Koordinasyon Komitesi (NOTCO) tarafından 25 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan 5. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali ve ayrıca 2 Temmuz Pazar günü ise İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) tarafından organize edilen 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali Ana Sponsorlarından biri oluyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sürpriz sanatçılarla, birbirinden lezzetli geleneksel yemekler, geleneksel el sanatları, folklör, kültürel değerlerimizi yerli ve yabancı misafirleriyle buluşturacak olan festivallere aktif olarak da katılıp destek verecek olan Noyanlar Şirketler Grubu İngiltere’de yaşayan tüm yurttaşlar ve misafirlerle bu iki festivalde buluşmayı hedefliyor.

Festivallerde elde edilecek olan gelirlerin büyük kısmının eğitime ve depremzedelere destek olarak verilecek olması festivallere ayrı bir önem ve anlamlı katıyor.