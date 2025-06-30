Noyanlar Şirketler Grubu'ndan polis teşkilatına kutlama

Noyanlar Şirketler Grubu, 30 Haziran Polis Günü'nü kutladı. Noyanlar Şirketler Grubu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Her koşulda görevini layıkıyla yerine getiren, gece gündüz demeden çalışan fedakâr polislerimize minnettarız" diyerek görev yapan tüm polislere teşekkür etti.

Açıklama şöyle:

"30 Haziran Polis Günü vesilesiyle, başta İskele bölgesinde görev yapan kıymetli polislerimiz olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki tüm emniyet teşkilatımızın bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyoruz.

Halkımızın huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için büyük bir özveri, sabır ve kararlılıkla görev yapan polis teşkilatımız; toplumsal barışın teminatı, güvenli bir yaşamın temelidir. Her koşulda görevini layıkıyla yerine getiren, gece gündüz demeden çalışan fedakâr polislerimize minnettarız.

Noyanlar Şirketler Grubu olarak; görevini liyakat, disiplin ve hizmet aşkıyla sürdüren tüm emniyet mensuplarımızın yanında olduğumuzu belirtir, karar alma süreçlerinde emek ve hakkaniyetin esas alınmasının, kurum içi güven ve saygınlığın korunması açısından büyük önem taşıdığını vurgulamak isteriz.

Güvenli bir toplum ve aydınlık bir gelecek için emek veren tüm polislerimize teşekkür eder, görevlerinde başarılar, yaşamlarında sağlık ve esenlikler dileriz.

30 Haziran Polis Günü kutlu olsun."