Noyanlar Şirketler Grubu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel değerleri olan özgürlük, eşitlik ve adaleti yüceltmek için el birliğiyle çalışmaya devam etmeyi kendimize görev biliriz" denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Mustafa Kenal Atatürk önderliğinde bir ulusun destansı mücadelesinin zaferi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, tarihimizin en önemli dönemeçlerinden birini kutlamaktan dolayı Noyanlar Şirketler Grubu olarak gurur duyuyoruz.

Cumhuriyetin temel değerleri olan özgürlük, eşitlik ve adaleti yüceltmek için el birliğiyle çalışmaya devam etmeyi kendimize görev biliriz.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü Kuruluş Yıldönümünde, Noyanlar Şirketler Grubu'nun 50'nci onur yılını kutlamanın da sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz."