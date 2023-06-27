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Noyanlar Şirketler Grubu, tüm halkın bayramını kutladı

Noyanlar Şirketler Grubu, tüm halkın bayramını kutladı

Noyanlar Şirketler Grubu, tüm yurttaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

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Noyanlar Şirketler Grubu, tüm yurttaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Noyanlar Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklama şöyle:  

"NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU Ailesi olarak tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramını en içten duygularımızla kutlar; bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan bu bayramın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederiz."

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