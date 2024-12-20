Noyanlar Şirketler Grubu İLE Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’ndan eğitim bursu protokolü

Noyanlar Şirketler Grubu, ekonomik yoksunluğu olan öğrencilere destek olabilmek için Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile bir protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde toplam 30 ortaokul ve lise öğrencisine verilecek burs ile önümüzdeki yıl gençlerimizin daha iyi olanaklarda eğitim almasına katkı sağlanacak.

Eğitim alanında adanın farklı bölgelerinde okul alt ve üst yapıları ile ekonomik yoksunluk yaşayan öğrencilere yıllardır destek veren şirket son 2 yıldır Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile yapılan protokol çerçevesinde başarılı öğrencilere de belirlenen kriterler çerçevesinde burs veriyor.

Gerçekleşen imza töreninde Noyanlar Şirketler Grubu Genel Müdürü Denizhan Kanatlı protokole imza koyarken, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı adına Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs protokolü imzaladı. Protokol imza törenine ayrıca Noyanlar Şirketler Grubu’ndan Gökhan Noyan, KTEV Mütevelli Heyetinden Dilek Behçetoğulları, Sibel Sorakın ve Fehiman Eminer katıldı.

Bugün yapılan protokol imza töreninde konuşan Noyanlar Şirketler Grubu Genel Müdürü Denizhan Kanatlı, şirket olarak sosyal sorumluluğa ciddi şekilde önem verdiklerini, bu yüzden şirket bünyesinde oluşturulan Sosyal Sorumluluk Kurulu’nun duyarlılıkla konulara eğilerek değerlendirme yaptığını ve her yıl düzenli olarak farklı alanlara maddi destek verildiğini ifade etti. Kanatlı, gençler için eğitimin gelecek nesillerin yetişip topluma ve çevrelerine yararlı, özgür düşünce ve özgüvene sahip bireyler olabilmeleri için büyük önem arz ettiğini ifade ederek KTEV’da bu süreçte yapmış oldukları özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı adına Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ise yaptığı konuşmada Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlayan Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 30 yıldır sınırlı imkanlarla ve gönüllülük esasına dayanan bir çalışmayla faaliyetlerini sürdürdüğünü, bu süreçte Noyanlar Şirketler Grubu’nun da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Vakfa çok değerli katkılar yaptığını ifade etti. Örs, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını, bu bağlamda ekonomik yoksunluk yaşayan öğrencilere devlet imkanlarının yetmediği noktalarda destek olduklarını belirterek Noyanlar Şirketler Grubu yetkililerine ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti.