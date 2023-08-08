Noyanlar Şirketler Grubu 50’nci yılını kutladı

Noyanlar Şirketler Grubu hafta sonu yıllardır şirketin büyümesine ve gelişmesine katkısı ve emeği geçen tüm personeli ile 50’nci onur yılını kutladı.

Gecede 10 ve 20 yılın üzerinde hizmet veren personele teşekkür plaketi ve hediyeler verilirken geceye anlam katan bir olay daha yaşandı. Kutlama gecesi şirket kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Yüksek Mimar Gökhan Noyan’ın da doğum günü tüm çalışanları tarafından kutlandı.

Gecede konuşma yapan Şirket Genel Direktörü Ahmet Noyan 1973’te babası Gökhan Noyan’ın zor şartlarda ve imkanlar içerisinde şirketin temellerini güçlü aile bağları ve inancı ile attığını, yılmadan usanmadan emek vererek bilgi ve tecrübesini kaleminden projelere yansıtması neticesinde onlarcadan binlerce insanı ev sahibi yaptığını ifade ederek amcası Mustafa Gökhan’ın da ileriki aşamalarda şirkete değer katarak yollarına sağlam ve emin adımlarla devam ettiklerini belirtti.

Ardından şirket Pazarlama ve Satış Direktörü Zarif Noyan da konuşmasında ekip çalışmasının önemine dikkat çekerek Noyanlar ailesinin birer üyesi olan çalışma arkadaşlarının bu 50 yıllık süreçte vermiş oldukları emeklerin çok değerli ve anlamlı olduğunu söyleyerek şirketin sektör lideri olmasında yapmış oldukları hizmetlerden dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti.

Gecenin final konuşmasını ise şirket Yönetim Kurulu Üyesi yüksek mimar Gökhan Noyan yaparak bugünleri görmenin ve yaşamanın kendisi için çok önem arz ettiğini, şirketten, şirketler grubu haline dönüş sürecinin çok meşakkatli olsa da ailenin ikinci jenerasyonu, hatta üçüncü jenerasyonu ve doğru ve dürüst çalışma arkadaşları ile çok başarılı olduğunu belirterek bunun kendisi için çok gurur verici bir tecrübe olduğunu ifade etti.

Geceye yerli sanatçı Ahmet Even ve ekibi renk katarken Golden Band ile personel güzel ve eğlenceli bir gece yaşadı.