Noyanlar şimdi de Erenköy ve Karpaz’da

Noyanlar Şirketler Grubu, 50’nci yılında Erenköy ve Karpaz’da 2 konsept butik projesini hayata geçiriyor.

Erenköy’de “SKY DIORA Residence” ile Karpaz’da “ELYSIAN Ayfilon” isimleriyle duyurulan projelere ilişkin şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyük ve kaotik şehirlerde artık unuttuğumuz yeşili, temiz gökyüzünü ve havayı, denizi ve stressiz sıcak ortamı sunmak için yola çıkılan bu butik projede arzu eden herkes yaşamın tadını çıkartabilecek.

Doğayı, tarihi, denizi ve sakin bir yaşamı ayağınıza kadar getiren bu projelerden yararlanmak isteyen herkes ön satışa özel uygun fiyatlardan yararlanabilirler.”