Noyanlar 34 öğrenciye eğitim bursu verecek

50’nci yılını kutlayan Noyanlar Şirketler Grubu, yeni yılda başarılı ve ekonomik yoksunluğu olan öğrencilere destek olabilmek adına için Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile bir protokol imzaladı.

Protokol imza töreninde Noyanlar Şirketler Grubu adına Pazarlama ve Satış Direktörü Doğa Noyan protokole imza koyarken, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı adına Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs protokolü imzaladı.

Protokol imza törenine ayrıca Noyanlar Şirketler Grubu’ndan Gökhan Noyan ve Batuğhan Behlül, KTEV Mütevelli Heyetinden Metin Kişi, Dilek Behçetoğulları, Sibel Sorakın ve Birgül Beyatlı katıldı.