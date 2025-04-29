Novabank’ın düzenlediği etkinlikte ekonomi gündemi masaya yatırıldı

Ekonomist Murat Sağman, Novabank’ın düzenlediği özel söyleşide 2025 ve sonrası için küresel ve yerel ekonomiyle ilgili öngörülerini paylaştı.

Novabank’ın ev sahipliğinde düzenlenen söyleşi etkinliği, banka müşterileri ve sektörün uzmanlarının katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşmasını, Novabank Genel Müdürü Bülent Berkay gerçekleştirdi.

Açılışta, Novabank’ın insan kaynağına, erişilebilir hizmet anlayışına ve teknoloji yatırımlarına verdiği önem vurgulandı. Ayrıca birebir müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde atılan adımların bu tür organizasyonlarla desteklenmeye devam edeceği belirtildi. Bankanın yeni iş ortaklıkları ve güncellenen bankacılık altyapısıyla elde edilen olumlu sonuçlar da etkinlikte paylaşıldı.

Söyleşinin ana konuşmacısı Ekonomist Murat Sağman, 2025 yılı itibarıyla özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisiyle belirginleşen yeni dünya düzeninin, ekonomi tarihinde belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemi temsil ettiğini belirtti. Sağman, hem yerel hem de küresel ekonomik dinamiklerin artık siyasi gelişmelerle daha önce hiç olmadığı kadar iç içe geçtiğine dikkat çekti.

Sunumunda çeşitli grafik ve göstergelerle 2025 yılına ilişkin Türkiye ve dünya ekonomilerine dair ekonomik verileri değerlendiren Sağman, aşırı korumacı ekonomi politikalarının geçmişteki sınırlı örneklerine rağmen dünya genelinde ciddi riskler barındırdığını dile getirdi.

Etkinlikte katılımcıların sorularını da yanıtlayan Sağman, Novabank ailesi ve değerli müşterileriyle KKTC’de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleşen söyleşi, konuklar tarafından ilgiyle takip edildi.