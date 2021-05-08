NorthernLand, Acil Durum Hastanesi'nde anneleri unutmadı

Anneler Günü'nü Acil Durum Hastanesi'nde geçiren Covid-19 pozitif anneler unutulmadı.

Ülkemizin en büyük yatırım şirketleri arasında yer alan NorthernLand, bu çok özel ve duygusal günde, annelerin yanında yer aldı.

Covid- 19 tedavisi nedeniyle Anneler Günü'nü evlerinden, çocuklarından uzakta geçiren annelerin moralini yüksek tutmaları ve kendilerini yalnız hissetmemeleri için anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Northerland Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Feriha Yiğittürk ve beraberindeki heyet hastaneyi ziyaret etti.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, nazik davranışı nedeniyle Northerland yetkililerine teşekkür etti. Uçaner, "Böylesi önemli günlerden geçerken, hatırlanmak, unutulmamak önemli bir duygu. Tedavi gören annelerimizin gülümsemesini sağlayan, moral ve motivasyonlarının yükselmesine neden olan NorthernLand yöneticilerine teşekkür ederim" dedi.

Northerland adına kısa bir açıklama yapan Yiğittürk, "Yönetim Kurulu Başkanımız Koral Bozkurt'un sevgi ve selamlarıyla annelerimizin yanındayız. Zor bir dönemde, evlatlarından uzak kalan annelerin yüzünde bir gülümseme sağlayabildikse ne mutlu bizlere..." ifadesini kullandı.