NÖHÜ heyeti GAÜ'de incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden (NÖHÜ) Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun başkanlığındaki heyet, Girne Amerikan Üniversitesi'ni (GAÜ) ziyaret ederek çeşitli temas ve incelemelerde bulundu.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ziyarette her iki üniversitenin akademik vizyonuna katkı sağlayacak görüş alışverişinde bulunularak, akademik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlara ilişkin uzlaşı belgesi imzalandı.

Açıklamada, iş birliği anlaşmasının genel olarak, "Yüksek öğrenim alanında bilim, kültür ve aynı zamanda ortak eğitim ve araştırma çalışmalarını artırmak, doğrudan ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini kurmak, lisans ve lisansüstü eğitim, bilim, araştırma, kültür ve sanat alanlarında işbirliğini geliştirmek, iki üniversite arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmek, özellikle sosyal ve fen bilimleri, tıp ile diş hekimliği alanları ile birlikte; iki üniversite arasında uygun görülen diğer disiplinler de dahil olmak üzere kapsamlı iş birliğini” içerdiği belirtildi.