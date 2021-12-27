Noeli doğada kutladılar

Murat Obenler

Dünyada İsa’nın doğum gününün kutlandığı Hristiyan bayramı Christmas ülkemizde de birçok kesim tarafından çağdaş bir Noel eğlencesi olarak kutlanıyor. Ülkemizde yaşayan Hristiyan dünyası mensuplarının yanısıra Kıbrıslı Türkler de bu kutlamaları farklı etkinliklerle gerçekleştiriyor. Daha çok birlikte buluşarak hediye alıverişi, Noel babayla özdeşleşmiş kırmızı şapka, çam ağacı süsleme gibi ritüellerle kutlanan Noel’i evlerde, otellerde, işyerlerinde kutlayanlar yanında doğada kutlamayı tercihedenler de oldu. Ülkemizin başlıca yürüyüş gruplarından Cypriot Nature Walkers(Kıbrıslı Doğa Yürüyüşçüleri) de 26 Aralık Pazar günkü Kalkanlı’daki gezide hem temiz havada ve doğada yürüyüş yaptı hem de Noel’i kutladı.

Doğanın yeşili ile üyelerin kırmızı kıyafetleri birbirini tamamladı

Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Parkuru’nda gerçekleşen yürüyüşte bir yanıyla geçtiğimiz yıl meydan gelen yangında yanıp kül olan zeytin ağaçlarının üzüntüsünü yaşayan grup üyeleri bir yanıyla da hem kırmızılar giyerek,kırmızı şapkalar takarak 6 km.’lik parkuru keyifle turladı hem de mola yerinde kırmızı şarapla küçük bir kutlama yaptı.

Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Parkuru’ndaki yaşamını sürdüren zeytin ağaçarının güzel görüntüleri ve enerjileri arasında devam eden yürüyüş yılın da son yürüyüşü olurken grup üyeleri yeni yılda bıraktıkları yerden buluşmak üzere mutlu bir şekilde bölgeden ayrıldılar.