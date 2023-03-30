NKL’deki çadır, şiddetli rüzgara dayanamadı
Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin eğitim gördüğü çadır uçtu, öğrenciler üstü açık iskelet altında sınav çözdü.
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Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin eğitim gördüğü çadır uçtu, öğrenciler üstü açık iskelet altında sınav çözdü.
Öğrenciler, bahar döneminin ilk sınav haftasında, şiddetli rüzgarın uçurduğu çadırda, olumsuz hava koşulları içerisinde sınava girmiş durumda.
Namık Kemal Lisesi öğrenci dahil bazı okullar, binaların depreme karşı riskli durumda olmaları nedeniyle yaklaşık 3 haftadır çadırda eğitim görüyor.
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 30 Mart’tan sonra Yonpaş Lisesi'nden 16 sınıf alacaklarını ve çadırda eğitim gören öğrenci sayısını azaltacaklarını açıklamıştı.
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