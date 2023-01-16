Son günlerde ülkede beklenenin üzerinde görülen yağışlar, suya hasret kalan çiftçilerin umudunu yeşertti.

Ülkeyi birçok bölgede olumsuz etkileyen yağışları YENİDÜZEN’e değerlendiren Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, “%70 ürün kaybımız var ama yine de toprağı suya ancak bu yoğun yağışlarla doyurduk, toprak suya hasretti” dedi.

Mesarya bölgesinde metrekarenin yer yer 50 kilogram su aldığı bilginsi paylaşan Nizam, buna rağmen birçok yerde toprak yüzeyinde hala su bile görülmediğini belirtti. “Bu kadar çok yağışla, yüzeyde hala su bile yok. Suya hasrettik, toprağı suya ancak bu yoğun yağışlarla doyurduk.” şeklinde konuştu.

Buna karşın yine de%70 ürün kaybı yaşadıklarını anlatan Nizam, bu yağışların devamı halinde daha mutlu olacaklarını söyledi.

Yağışların devam etmesi halinde, üreticinin ‘kaba yem bulma, küçük baş hayvanları arazide otlatma ve bir sonraki yılda tohum bulma şansının’ olacağını dile getiren Nizam, şöyle devam etti: “Bu yağmurlara rağmen, devamlılığı bile olsa %70 kaybımız var. Çıkıp kuruyan, topraktan çıkamayan birçok tohum var. Yağmurlardan sonra ürün kaybını daha net görebileceğiz.”