“Nihai kararı Genel Kurul verecek”

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini değerlendiren özel komitenin raporu, Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Raporu, kürsüde UBP Milletvekili Hasan Taçoy sundu.

Raporun okunmasının ardından CTP Milletvekili Ürün Solyalı, içtüzük gereği usule ilişkin yazılı bir itirazda bulundu. Solyalı, itirazında raporun doğrudan kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Rapora itiraz ediyoruz, görüşmeye açılması gerekir” dedi ve yazılı itirazı Meclis Başkanlığı’na sundu.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise, konuyla ilgili nihai kararın Genel Kurul tarafından verileceğini açıkladı.