Nezif Özhançer hayatını kaybetti

Güzelyurt’ta dün polis ekipleri tarafından yapılan arama esnasında tasarrufunda bulundurduğu maddeyi yutarak rahatsızlanan 41 yaşındaki Nezif Özhançer (E) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Polis Ekipleri tarafından Özhançer’in ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturcu içiminde kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alınmıştı.

Özhançer, arama esnasında tasarrufunda bulundurduğu ve ne olduğu tespit edilemeyen maddeyi yutup rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılmıştı. Özhançer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Özhançer’in ölüm sebebi otopsi ardından belirlenecek.