Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Kermiya geçiş noktasındaki yoğunluğa dikkat çekti, liderlerin konu hakkında uzlaşıya varmamakta inat ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Candan, liderlere çağrı yaparak, "Neyi bekliyorsunuz, ne için o makamları işgal ediyorsunuz?" diye sordu.

Candan'ın paylaşımı şöyle:

"2 saat Metehan kuyruğu. Yıllardır Türkü de, Rumu da, yabancısı da, turisti de ticaret yapanı da bu çileyi çekiyor. Lefkoşa'ya yeni kapı açıp bu sorunu çözmesi gerekenler hala daha bir uzlaşıya varmamakta inat ediyor. Son görüşme tutanaklarından anladığım kadarıyla buna niyetleri de yok. Neyi bekliyorsunuz, ne için o makamları işgal ediyorsunuz?"