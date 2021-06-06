KKTC Turizm Emekçileri Platformu, ‘kelepçe’ uygulamasını eleştirdi, ülkeye gelen turistlere cüzamlı muamelesi yapıldığını kaydetti.

Platform’un açıklaması şöyle:

“Turizme Vurulan Kelepçe Uygulaması Devam Ediyor

Ülkemizi açtık mı kapattık mı tam belli değilken, bir de "çift aşı çift pcr" gibi sloganla açılım yaptık diyoruz.

Neyi açtık?

Çift Aşısı olan Çift PCR yapılmış misafire,

Şayet charter almış otele gidersen,

Koluna kelpçe takacağız,

Bu da yetmez seni gittiğin yerde hapsedeceğiz

Bu da yetmez kuralı ihlal edersen seni hapse atarız diyoruz.

Tekrar soruyoruz neyi açtık?

Bütün hafta eylemler yapıldı, neden kulak tıkladığınız zaten büyük bir muamma ama aşısını olmuş bir kişiyi, tesislere bileklikle hapsetmenin bu ülke esnafına ne faydası olacak mı?

Güney ile kapıları açtık, ola ki Güney'den misafirler gelmek istedi onu da kelepçe vurup tesislere kapatacağız, neyi açtık o zaman biz?

Güney "işgal bölgesindeki turistik geziler" diye bir kampanya başlattı, bileklikle mi geliyor bu insanlar?

Biz uygulamayı yaparken Güney'in dediği gibi işgal bölgesi olmuş olmuyor muyuz, neticede kelepçe takıyoruz değil mi?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil de Kuzey Kore mi burası?

Çift aşısını olmuş insan, zaten mikrop üretemez, taşıyamaz vaziyetteyken biz bu NAZİ Almanya'sından kalma uygulamaya neden devam etmekte ısrarcıyız?

Bırakın, çift aşısını olan misafirler istedikleri otelde, istedikleri şekilde bileksiz, kelepçesiz özgürce konaklasın!

Ülkemize gelen misafirlere cüzzamlı muamelesi yapmayı, gelen misafirlere gestapo kuralları dayatmayı bırakın artık!

Bu uygulamalar ile yönetmiyorsunuz,

Bu uygulamalar ile resmen çökersiyorsunuz!

Turizmi bilerek veya bilmeyerek bitirince,

Ekonomi için geriye ne kalacak,

Afrikalı öğrenciler mi?

Turizm Emekçileri Platformu”