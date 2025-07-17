New York'taki Kıbrıs zirvesi başladı

Kıbrıs konusunda New York'ta BM ev sahipliğinde yapılan genişletilmiş gayriresmi toplantı başladı

İki gün sürecek toplantının ilk aşaması akşam yemeğinde Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar'a Özel Temsilci Güneş Onar eşlik etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ise yemekte Siyasi İşler ve Barış İnşası'ndan Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Holguin ile yer aldı.

İki ayrı masa olacak şekilde düzenlenen yemekte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yardımcısı Rose Mary DiCarlo ve Kişisel Temsilci Maria Holguin, Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty baş masaya oturdu

Diğer masada da Liderlerin Özel Temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopulou ve İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham yer aldı.