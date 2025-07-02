New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı
ABD'de resmi sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı.
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ABD'de resmi sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı.
Mamdani, New York'ta düzenlediği basın toplantısında Başkan Donald Trump'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
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Etiketler : NEW YORK, Zohran Mamdani