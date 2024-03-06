Nev  Çocuk Fitness şampiyon sporcuları Uluslararası Balkan Fit-Kid Şampiyonası’na katılıyor

IBFF Uluslararası Balkan Çocuk Fitness Şampiyonası bu yıl Hırvatistan’ın Zagreb kentinde gerçekleşiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda; “KKTC Nev Fitness Team”, Federasyon milli takımı ile birlikte, 28 Ülkeden Toplam 2300 Sporcu İle Acrobatic-Fitness, Fitness-Dans, Acrodans, Fit-Kids kategorilerinde podyuma çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek.

Milli Takım sporcularımız “Şampiyon Melekler” Derneği’nin de amblemi olan tişörtler ile uluslararası yarışmaya katılıyor.

Nev Çocuk ve Gençler Fitness Kulübü 2023 yılında yurt dışında 8 farklı uluslararası şampiyonaya ve KKTC Çocuk ve Gençler Fitness Şampiyonası’na katılarak birçok madalya ile ülkemize döndü.

Creditwest Bank genç yeteneklere destek olacak

Spor kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin Uluslararası alanda başarı elde etmelerine yardımcı olacak bu tür desteklerin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Creditwest Bankası, gönüllülük çalışmalarında her zaman sosyal desteğin önemini kendine vizyon edinerek, bu vizyon çerçevesinde bu yılda genç ve yetenekli sporcularımızın yanında oluyor.