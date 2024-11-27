Nethouse’tan ‘Black Friday’ kampanyası

Nethouse, Black Friday’e özel kampanyalarla internet keyfini daha da uzatıyor.

25-29 Kasım tarihleri arasında Nethouse’tan 12 aylık 15 mbps paket alana, 6 ay bedava olacağı açıklandı.

Nethouse’dan yapılan açıklamada, “ücretsiz kurulum avantajı ile tam 18 ay boyunca kesintisiz ve hızlı internetin keyfini çıkarın” denildi. Nethouse’un kampanyaları hakkında daha fazla bilgi almak veya başvuruda bulunmak için 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezini arayarak ulaşılması istendi.