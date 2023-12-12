Nethouse’dan yeni kampanyalar

Ülkemizde faaliyet gösteren internet firması Nethouse, yeni katılım göstermek isteyen kullanıcılara yeni bir kampanya başlatıyor.

23 yıllık geçmişiyle hayatına devam eden Nethouse her geçen gün kendini yenilediğini, geliştirdiğini ve günümüz dünyasının teknolojisini yakından takip ettiğini duyurdu, mevcut internetinden memnun olmayanlara “kaçırılmayacak fırsat” sunduğunu açıkladı.

“12 ay alana 6 ay bedava”

Firma, internetini Nethouse’a taşıyana ve 12 aylık 5Ghz+ internet alana ekstra 6 aylık 5Ghz+ internet hediye vereceğini açıkladı. Kullanıcıların bu kampanya sayesinde, 18 ay boyunca “adanın en hızlı” 5Ghz+ internetini 12 aylık paket ücreti karşılığında kullanabileceği belirtildi.

Nethouse, haftanın 7 günü, günün 24 saati ulaşılabilecek çağrı merkezi ile kullanıcılara sınırsız teknik destek hizmeti verdiğini de açıklayarak, Nethouse internet için 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya www.nethouse.net internet üzerinden bilgi alınmasını istedi.

“Taahhüt yok, cayma bedeli yok”

Nethouse, yurttaşların bu kampanyadan faydalandırırken bir kolaylık daha sunacağını bildirdi. Nethouse firması kullanıcılara sunacağı kampanyalı internet hizmeti için kredi kartı ile ödemelerde vatandaşların kart limitlerini bloke etmeden, vade farksız 4 taksit kolaylığı da yapacak.

Nethouse interneti tercih edecek kullanıcıların kampanyadan faydalanmak için herhangi bir taahhüt vermek zorunda olmayacaklar ve böylelikle cayma bedeli de ödemeyecekleri bildirildi.

“Her 1 arkadaş için +1 ay hediye”

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu verilerinde ilk sırada yer alan Nethouse internet, hem kazandığını, hem de hem de kazandırdığını açıkladı.

Bu bağlamda Nethouse, hem yeni, hem de mevcut aboneleri için arkadaşını getirene ayrı bir hediye veriyor. Nethouse, “Arkadaşını al da gel” kampanyası ile herhangi bir arkadaşını yanında getiren kullanıcının hem kendine, hem de getirdiği arkadaşının alacağı paket üzerine +1 ay hediye 5Ghz+ internet veriyor.

Firma son olarak, söz konusu kampanyada arkadaş sayısı sınırlaması da olmayacağını, dileyen kullanıcıların her ay 1 arkadaşını götürmesi halinde 1 yıl boyunca internete hiç para vermemiş olacağını da açıkladı.