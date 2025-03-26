Nethouse duyurdu: Kesintisiz İnternet ve beIN CONNECT keyfi tek pakette

Nethouse, kesintisiz ev interneti ve Digitürk’ün Sporun Yıldızı Paketi’ni bir araya getiren yeni kampanyasını duyurdu.

Nethouse ve Digitürk iş birliğiyle hayata geçirilen "Tek fiyatla kesintisiz ev interneti ve beIN CONNECT keyfi" kampanyası kapsamında, 15 Mbps veya 20 Mbps hızında 12 aylık ev interneti aboneliği alan herkese, yıllık Digitürk Sporun Yıldızı Paketi hediye ediliyor.

Taahhütsüz ve blokesiz kredi kartı ile 12 ay taksitle ödeme imkânı sunulan kampanya, ayda sadece 899 TL’den başlayan fiyatlarla abonelere sunuluyor.

“Hem hızlı internet hem de sporun tüm heyecanı tek pakette”

İnternetin hızlı ve kesintisiz olması günümüzde büyük önem taşıyor. Nethouse’un sunduğu 15 Mbps ve 20 Mbps ev interneti ile sosyal medyada gezinebilir, online içeriklerinizi kesintisiz izleyebilir ve oyun oynarken düşük ping avantajından faydalanabilirsiniz. Şimdi, bu yüksek performanslı ev internetini alarak, Digitürk’ün Sporun Yıldızı Paketi ile sporun nabzını da tutabilirsiniz.

“Digitürk sporun yıldızı paketi ile sporun nabzını tutun”

beIN CONNECT üzerinden Trendyol Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, WTA, Trendyol 1. Lig, Türkiye Basketbol Ligi ve Formula 1 gibi dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını canlı ve kesintisiz izleyebilirsiniz. Üstelik ulusal kanallar ve 2 Kıbrıs kanalı da bu pakete dâhil! Hem sporun heyecanını hem de en popüler ulusal içerikleri bir arada izleyebilirsiniz.

“Taahhütsüz – Blokesiz 12 Taksit Fırsatını Kaçırmayın”

Taahhütsüz ödeme kolaylığı sayesinde uzun süreli taahhütlere bağlı kalmadan, taahhütsüz – blokesiz kredi kartına 12 taksit imkanı ile bütçenizi zorlamadan avantajlı internet ve spor keyfi yaşamanın tam zamanı.

Hem hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısına sahip olun, hem de futbolun, basketbolun, motor sporlarının ve ulusal kanalların en heyecanlı anlarını kaçırmayın!

Başvuru için:

0392 444 0 555