Net Holding’in 50. yıl Kıbrıs galası görkemli bir organizasyonla gerçekleşti

Türkiye ve Kıbrıs’ın Kuzeyi başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösteren Net Holding’in 50. kuruluş yıl dönümü, Merit Royal Diamond Otel’de düzenlenen görkemli bir gala gecesi ile kutlandı. Kıbrıs’ın Kuzeyinde faaliyet gösteren Merit Otellerinin ve Net Holding’in yönetici ve çalışanlarının bir araya geldiği 50. Yıl Kıbrıs Galası, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un açılış konuşması ile başladı.

1974 yılında kurulan Net Holding, 50 yıl sonra çalışanlarına yönelik bir konuşma gerçekleştiren Besim Tibuk, sağlık ve dostluğun hayatın en değerli unsurları olduğunu vurguladı. Gecede, Net Holding Murahhas Üyesi Hande Tibuk, tüm yönetici ve çalışanlara teşekkürlerini iletti ve birlikte çalışmanın memnuniyetini ifade etti. Yönetim Kurulu Üyesi Murat B. Tibuk ise 2025 yılında daha fazla başarıya ulaşılacağına olan inancını belirtti.

Ayrıca, Net Holding çatısı altında 20 yıl ve daha uzun süre görev yapan yöneticiler ve çalışanlar, gala gecesinde plaketle ödüllendirildi. Gecede plaket takdimlerinin ardından 50. yıl pastası kesildi ve etkinlik, Koray Avcı’nın konseri ile devam etti. Konserde davetliler, şarkılar eşliğinde eğlenceli bir gece geçirdi.