Neşe Yaşın’ın düş dünyası bu kez okuyucuyu masalsı şiirlerle dolu bir evrene götürüyor

Murat Obenler

Kıbrıs’ın önemli şairlerinden Neşe Yaşın son şiir kitabı “Kar Uykusu”nu Işık Kitabevi’nde tanıttı. Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan ve şairin Türkçe dilinde yazdığı 8.kitap olan “Kar Uykusu” 21 Haziran Salı akşamı ilk kez kitapseverler ile buluştu. Bulut Ünvan’ın moderatörlüğünü yaptığı ve yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşi ile soru-cevap sonrasında Yaşın kitaptan bazı şiirleri de okudu.



Kitapta kadın kimliğini sorgulayış, aşk, yalnızlık, yabancılaşma ve Akdenizlilik buluşuyor

Neşe Yaşın daha sonra kadın kimliğini sorgulayıcı yaklaşımının,yalnızlık ve yabancılaşma duygularının,aşk ve aşkın yarattığı acılı lirik söyleyişin bir Akdenizli sıcaklığıyla sayfalarına yansıdığı kitabını imzaladı. Gece Işık Kitabevi’nin üst katında gerçekleşen resepsiyon ve Sude Koç-Hasan Rahvancıoğlu ikilisinin caz dinletisi ile sona erdi. Uzun Pandemi süreci sonrasındaki şair-şiirsever buluşmasında hem ülkenin dört bir yanından gelen şairler birbiriyle hasret gidermiş hem de şairlerle sanatseverler sosyal bir ortamda buluşmuş oldu.



Ayrıntı Yayınları kitapla ilgili “Kar Uykusu, Neşe Yaşın'ın ilgiyle karşılanan Üşümüş Kuşlar (2016) kitabından sonra şiir dizimizdeki ikinci kitabı. Yaşın, Kar Uykusu'nda okuru bu kez bütünüyle kendine özgü bir düş dünyası ile buluşturuyor. Aşk trajik olana dokunup çekilirken okuyucu da acılı lirik bir söyleyişin eşlik ettiği şiirler aracılığıyla çok katmanlı bir masal dünyasının içine çekiliyor. Kar Uykusu, cinsiyetçi ideolojiyle hesaplaşmanın alttan alta izlendiği tutkulu ama bir yandan da tutkusunun girdabında kaybolmayan, ayırt edici söylensel ögelerle bezenmiş bir masal şiir.” açıklamasını okuyucuyla paylaştı.