Neşe Yaşın’a Nikiforidis Uluslararası Barış Ödülü

Uluslararası Barış Bürosu (IPB) üyesi Atina’da faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Gözlemcisi (PADOP) bu yıl Nikiforidis Uluslararası Barış Ödülü’nü iki Kıbrıslı barışsevere Yiorgos Liasis ve YENİDÜZEN yazarı Neşe Yaşın’a vermeyi kararlaştırdı. Lokal olarak verilen ödüle ise Makedonya sorunun çözümüne ve Balkanlar’daki barışa katkı koyan Alekis Tsipras layık görüldü.

Ödül töreni 24 Eylül 2024, saat 19.00’da Atina Belediyesi’nin Miltiades Evert Salonu’nda gerçekleşecek.

Ödülü veren PADOP 2000 yılında uluslararası gelişmeleri uluslararası sivil toplum kuruluşları ve sosyal hareketler aracılığıyla gözlemlemek, uluslararası ilişkileri demokratikleştirip insancıllaştırma, barışın bekçiliği ve kuruculuğunu yapma, her türlü eşitsizlik ve ayrımcılığa karşı çıkma, çok yönlü güvenlik ve ekolojiyi gözeten gelişmeye yönelik uluslararası girişimler ve kampanyalara destek verme gibi amaçlarla kurulmuş. BM ile de yakın temasta olan PADOP’un Brüksel’de de bir ofisi bulunuyor.

PADOP, Yunan parlamentosuna ve politik partilere Birleşmiş Milletler’deki tutumlarıyla, Yunanistan’ın kullanacağı oy ve Birleşmiş Milletler’in geleceği ve oynaması gereken rol ile ilgili bildiriler gönderiyor. Çeşitli akademik konferanslar düzenliyor ve Martin Luther King’i ölüm yıldönümünde onurlandırıyor.

En önemli çalışma alanları arasında askeri harcamaların azaltılması, Yunanistan-Türkiye ilişkileri ve özellikle Orta Doğu bulunuyor. Yılda iki kez Yunanistan’a uğrayan Barış Gemisi’ni karşılıyorlar.

PADOP’un üyeleri sosyal ve politik bilimlerin akademik yelpazenin diğer alanlarından akademisyenler, insan hakları, barış, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre hareketleri, yoksulluk ve ayrımcılığa karşı mücadele eden aktivistlerden oluşuyor.

2017 yılından beri PADOP Uluslararası Barış Bürosu (IPB) ile birlikte, global anlamda ilk anti nükleer kampanya kahramanı olan ve 22 yaşında Selanik’te bu nedenle tutuklanıp 5 Mart 1951’de idam edilen Nicos Nikiforidis adına bu ödülü veriyor

Ödül, barış, insan hakları ve nükleer silahsızlanmaya katkı koyan kişi ve kuruluşlara veriliyor.