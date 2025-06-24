CTP Milletvekili Ongun Talat,Doğuş Derya’nın konuşmasına işaret ederek, bu vizyonun hükümete uzak olduğunu kaydetti.

Dünya ile buluşmaya dair ifadelerin hükümet üyelerini rahatsız ettiğini söyleyen Talat, Kıb-Tek’in sayaç ihalesi ile ilgili şaibeler olduğunu dile getirdi.

İç Kale firmasının sahibi olduğu bir başka şirkete adrese teslim sayaç ihalesi yürütüldüğünü belirten Talat, bu ihalenin ilgili şirkete verildiğini söyledi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun bilirkişi heyeti talep ettiğini ve bu heyetin bir rapor hazırladığını anlatan Talat, bu raporun kaybedildiğini söyledi.

Bilirkişi raporunun MİK’in istediği şekilde bir rapor olmadığını belirten Talat, iki teklif alan ihalede düşük teklif veren firmanın ihaleden çekildiğini anlattı.

“Nereden tutsanız elinizde kalan bir süreç” diyen Talat, ihale süresi için bile yasal hükümlere uyulmadığını söyledi.