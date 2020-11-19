'Nefret suçları devam ediyor'

Kuir Kıbrıs Derneği, ülkede ve dünyada translara yönelik önyargıların ve ayrımcılığın, bunların tetiklediği nefret suçlarının devam ettiğini belirtti.

Dernek, “20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, herkesi transfobiye karşı durmaya ve Kuir Kıbrıs Derneği ile dayanışmaya çağırdı.

Kuir Kıbrıs Derneği’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde birçok trans cinsiyet kimlikleri temelinde, zarar verme amacıyla cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Nefret suçlarının yaygınlığı ve cezasız kalması da zaten görünmez olan transları kendilerini korumak için daha da görünmez olmaya iterek, varoluşsal bir tehdide dönüşebilmektedir.

Translara yönelik nefret suçları sadece sokakta yabancılar tarafından değil, transların aileleri ve arkadaşları tarafından da gerçekleşmektedir. Geçtiğimiz aylarda Kuir Kıbrıs Derneği özellikle de istihdam alanında yaşanan ayrımcılığı önlemek için “Birlikte Daha Güçlü” projesini hayata geçirmeye başladı.

Aynı zamanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa maruz kalanlar, psiko-sosyal, hukuki ve akran danışmanlığı almak için haftanın her günü sabah 10 akşam 10 saatleri arasında 90 542 858 58 47 numaralı telefonu arayabilir.”