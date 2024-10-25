Nefes Demirpençe için anı turnuvası düzenlenecek
Gönyeli Futbol Akademisi küçük yaşta hayatını kaybeden Nefes Demirpençe anısına düzenlenen anı turnuvasının bu yıl üçüncüsünü düzenleyecek.
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Gönyeli Futbol Akademisi küçük yaşta hayatını kaybeden Nefes Demirpençe anısına düzenlenen anı turnuvasının bu yıl üçüncüsünü düzenleyecek.
Nefes Demirpençe Anı Turnuvası 26 Ekim Cumartesi günü Gönyeli Sentetik Sahasında saat 13:30’da başlayacak.
Nefes Demirpençe Anı Turnuvası’nda 8 takım mücadele edecek.
Minikler kategorisinde gerçekleştirilecek olan Nefes Demirpençe Anı Turnuvası’nda Gönyeli Futbol Akademisi, Doğukent, Dumlupınar, 1461 İskele Trabzonspor, Göçmenköy, Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı ve Çetinkaya takımları mücadele edecekler.
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