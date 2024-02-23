Necat British College tanıtım günü yapılıyor
Necat British College, İlkokul, Ortaokul ve Lise Tanıtım Günü'nü 27 Şubat 2024 Salı günü Lefkoşa kampüsünde yüz yüze gerçekleşecek.
Necat British College, İlkokul, Ortaokul ve Lise Tanıtım Günü'nü 27 Şubat 2024 Salı günü Lefkoşa kampüsünde yüz yüze gerçekleşecek.
Etkinliğin amacı okulu yakından tanımak isteyen öğrencilere ve ebeveynlere okul hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunulacak.
Tanıtım Günü, saat 16:00'da başlayacak; okulun akademik programları, laboratuvar çalışmaları, başarıları ve kampüsler hakkında bilgilendirici sunumlarla devam ederek saat 18:00'de sona erecek.
Etkinlik Programı:
• İlkokul Eğitim-Öğretim Programları
• Spor, Sanat ve STEM Etkinlikleri
• Ortaokul ve Lise Eğitim-Öğretim Programları
• Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve üniversite başvuruları süreçlerinde başarılı olmalarını sağlamak için oluşturulan danışmanlık merkezi hakkında bilgilendirme
• Başarılarımız
• Okul Turu