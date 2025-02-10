Necat British College İngiltere Üniversite Fuarı ile KKTC’deki tüm öğrencileri yurtdışı eğitim fırsatlarıyla buluşturuyor

NBC tarafından ilk kez düzenlenecek olan bu etkinliğe İngiltere’nin önde gelen 18 prestijli üniversitesinden temsilciler katılacak.

Bu yıl 18 seçkin İngiltere Üniversitesi’nden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte, öğrenci ve veliler doğrudan üniversite temsilcileriyle görüşerek başvuru süreçleri, burs imkanları ve akademik programlar hakkında detaylı bilgi alma fırsatı bulacaklar. Katılımı ücretsiz olan etkinlik, İngiltere’de üniversite eğitimi hakkında bilgi sahip olmak isteyen tüm ailelere ve üniversite okumayı düşünen tüm gençlere açık olacak.

Okul Yönetimi temsilcileri etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Necat British College olarak KKTC’de çok ender yapılan örneği çok az olan bu tür bir fuarla, tüm öğrencilerin akademik ve profesyonel geleceğini şekillendirmelerine destek olmak amacıyla İngiltere Üniversite Fuarı düzenliyoruz. Bu yıl 18 seçkin İngiltere Üniversitesi’nin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte öğrenciler ve veliler doğrudan Üniversite Temsilcileriyle görüşerek başvuru süreçleri, burs imkanları ve akademik programlar hakkında detaylı bilgi alma fırsatı bulacaklar. Önceliğimiz, öğrencilerimizin küresel ölçekte en iyi eğitim fırsatlarına erişmelerini sağlamak ve ileriki eğitimleri için tüm alternatifleri düşünmeleri ve gerekli bilgi alabilmeleri için onlara fırsatlar sunmaktır. İngiltere Üniversite Fuarı, onları doğrudan dünya çapında tanınan üniversitelerle buluşturuyor. Bu sayede öğrenciler, yurtdışı eğitim süreçlerini daha bilinçli ve güvenli bir şekilde planlama şansı elde edecek.”

Fuarla ilgili detaylar paylaşıldı:

Fuar Tarihi: 24 Şubat 2025

Yer: Necat British College Lefkoşa

Saat: 14:30-17:00

E-mail: [email protected]

Instagram: necatbritishcollege

Facebook: necatbritishcollege