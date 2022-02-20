Near East Bank Zirai Ekipman Destek Kredisi’ni sürdürüyor

Near East Bank, sunduğu tarımsal işletmeler ve çiftçiler için hazırlanan Zirai Ekipman Destek Kredisini 2022’de de sunmaya devam ediyor.

Near East Bank, tarımda ekipman parkuru ve teknolojik alt yapının geliştirilmesinin tarımcıya ve çiftçiye üretim ve zaman kontrolünde verimi teşvik etmek, dönemsel veya sezonsal finansman desteğini sağlamak amacı ile 2021’de sunduğu tarımsal işletmeler ve çiftçiler için hazırlanan Zirai Ekipman Destek Kredisini 2022’de de sunmaya devam ediyor.

Near East Bank Zirai Ekipman Destek Kredisi, maksimum 60 aya kadar esnek ödemeli vade özelliği ve 500.000 TL kullanım tutarıyla sunuluyor.

Zirai Ekipman Destek Kredisi, tarım makine parkuru kurulmasında kullanılan traktör, biçerdöver, patoz, saban, diskaro ve çim biçme makinesi temini, ahır / ağıl yapımı; süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar; işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgar, biogaz yatırımları dahil tüm faaliyet ekipmanlarınızı kapsıyor.

İhtiyaç sahibi işletmelere özel finansal ürünleri ile her zaman onların yanında olduğunu vurgulayan Near East Bank tarımsal işletmelerin ve çiftçilerin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini yükseltebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Near East Bank Zirai Ekipman Destek Kredisi, maksimum 60 aya kadar esnek ödemeli vade özelliği ve 500.000 TL kullanım tutarıyla sunuluyor.

Canateş: “Kredimiz çiftçilere ve işletmelere çok sayıda avantajı beraberinde sunuyor”

Near East Bank Ticari Bankacılık Pazarlama Birimi Kıdemli Grup Müdürü Kutay Canateş, Ticari Bankacılık birimi olarak geçtiğimiz yıl hazırlanan ve özel avantajlarla sunulan Zirai Ekipman Destek Kredisi ile çiftçilerin daha modern koşullarda çalışabilmesi ve yeni ekipmanlara kavuşmaları için hedefledikleri çözüm ortaklığında önemli bir yol kat ettiklerini belirtirken;

“Near East Bank olarak topraktan üreten ve kazanan tüm çiftçilerimizin bu yıl da yanında olmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin ürün yetiştiriciliğinde; bakım, hasat ve nakliyede verimliliği ve kapasiteyi artırmalarına yardımcı olmak ve modern ekipmanlara kavuşmaları için Zirai Ekipman Destek Kredimiz ile her zaman çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz. Destek kredimiz çiftçilere ve işletmelere çok sayıda avantajı beraberinde sunuyor. Özellikle, zirai sektörde kullanılan tüm makine ve ekipmanlar bu kredi programından yararlanabilmekte. İlerleyen dönemlerde de tarım sektörü için güçlendireceğimiz yeni paketler ile yeni ürünler sunmayı hedefliyoruz.” dedi.