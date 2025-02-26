“Ne memleket, ne ekonomi, ne alım gücü, ne de eşitsizlik umurlarında”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonominin güneye kaydığını sokakta hissedildiğine vurgu yaparak, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bunu umursamadığını dile getirdi.

Erhürman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“Sokakta insanların birbirlerine, güneyde nelerin kuzeye göre daha ucuz olduğunu, lokantalar arasındaki fiyat farkını, Kıbrıslı Türklerin birbirlerini güneydeki büyük marketlerde gördüğünü, kısa tatillerin dahi güneydeki otellerde değerlendirilmeye başlandığını anlattığı bir dönemde "hükumet" ekonominin güneye kaymadığını neden iddia eder ve/veya neden bu konuda kılını bile kıpırdatma ihtiyacı hissetmez?

Dünyadan da, rakamlardan da bihaber olduğu için mi? Yoksa "kuzeyde nüfus şiştikçe şişti. Bu nüfusun güneye geçip alışveriş yapamayan kısmı bize yeter. Varsın onlar diğerleriyle aynı parayı kazansa da daha düşük alım gücüne sahip olsunlar" diye düşündüğünden mi?

Belki de (c) şıkkıdır yanıt. Yani her ikisi de!

Ne memleket umurlarında, ne ekonomi, ne insanların alım gücü, ne de eşitsizlik. Beş dambura dört okka!"