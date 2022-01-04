Ne can güvenliği kaldı ne de mal

YENİDÜZEN-ÖZEL

Ülkede gerek ana yollar gerekse şehir içi yollardaki derin çukurlar, vatandaşlar için tehlikeye neden olurken, araçlara da büyük zararlar veriyor.

Özellikle aydınlatmanın da yetersiz olduğu veya yağmur suyuyla dolan noktalarda çukurlardan kaçmaya çalışan sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için de adeta aracı ile mücadele veriyor.

2022’nin ilk saatlerinde Lefkoşa’ya Tofaş Işıkları güzergahından giriş yapmak isteyen birçok sürücü, bahsi geçen güzergahtaki 15 santim derinliğindeki çukura düşerek aracının lastiğini patlattı.

Lastiği patlayan sürücülerin imdadına ise 1 Ocak gece yarısı olay yerinde bulunan ve araçların lastiklerine müdahale eden Üstün Dedeoğlu Lastik Servisi yetişti.

Yaşananlarla ilgili olay yerinde bulunan Üstün Dedeoğlu Lastik Servisi ekibine neden burada olduğunu soran vatandaş “Siz bu gece aynı çukurda lastiği patlayan altıncı araçsınız” yanıtını aldı.

Lastiği patlayan ve hem servis ücreti ödeyen hem de yeni lastik alması gereken vatandaş ise çareyi daha ekonomik olması için ikinci el lastik almakta buldu.

Üstün Dedeoğlu Lastik Servisinde yeni yıl akşamı çalışan emekçi, “Aynı şekilde bugün aynı çukura düşen altıncı kişisiniz. Kimisinin lastiği parçalanıyor, kimisinin patlıyor, kimisinin jantı etkileniyor” derken, ‘sanırım son da olmayacaksınız’ öngörüsünde bulundu.

Yaşanan olayda özelde vatandaşların yaşadığı maddi zarar gün yüzüne çıkarken, genelde ülkedeki yollarda bulunan çukurların tehlike saçtığı bir kez daha gözler önüne serildi.