Ne bekçi var, ne kamera!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin yakınlarında bulunan Lefkoşa Trafo Merkezi’nde önceki gün sabaha karşı meydana gelen yangın büyük bir paniğe yol açarken, trafo merkezlerinde kamera bulunmaması “sabotaj” riskini de beraberinde getiriyor.

Konu hakkında devam eden polis soruşturması nedeniyle resmi açıklama henüz yapılmazken, trafo merkezi içinde çıkan yangının 2-3 yerde olması ve bölgede yakıt kokusu olması sebebiyle bir “sabotaj” olabileceği şüphesini uyandırıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Lefkoşa Trafo Merkezi’nde kamera ve bekçi olmadığını dile getirerek, “Keşke uyarılarımız dikkate alınıp oraya kamera ve bekçi konulsa” ifadelerini kullandı. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa da, değerlendirmesinde, kameranın olmadığı bilgisinin doğru olduğunu ancak, trafo içerisindeki dedektör sisteminin devreye girerek, alarmlar çaldığını aktardı.

İki trafoda dört adet vantilatör ve elektrik aksamlarının yandığını hatırlatan Paşa, gerekli parçaların yurtdışından gelecek olmasından dolayı, bunun tamiratının biraz zaman alabileceğini söyledi. Hüseyin Paşa, elektrik verilmesi konusunda bir sıkıntı yaşamadığını sözlerine ekledi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Ne kamera var, ne bekçi... Hep uyardık, dinlemediler”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Lefkoşa’daki Trafo Merkezi’ndeki yangının sabotaj şüphesi olduğunu belirterek, soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar resmi açıklama yapılmadığını söyledi.

Yangının ardından kendilerinin de söz konusu yere gittiklerini aktaran Tuğcu, bir noktada tel örgülerin kesik olması, yerde yanıcı madde bulunması ve söz konusu noktada yakıt kokusu bulunması nedeniyle “sabotaj” üzerinde durulduğunu ifade etti. Şu ana kadar resmi açıklama gelmediğinin de altını çizen Tuğcu, bunların bir şüphe olduğuna dikkat çekti.

Lefkoşa Trafo Merkezi’nin çok önemli bir yer olduğunu ifade eden Ahmet Tuğcu, Alayköy ve Haspolat’taki merkezlere dağıtımın Lefkoşa’dan yapıldığının bilgisini verdi. Tuğcu, “Aylardır söylüyoruz. Böylesi bir yer çok önemli. Önlemler üst düzeyde olmalı. Hep uyardık. Orada ne kamera var, ne de bekçi... Burada sabotaj yapmanın mantığı da ne olabilir, çözemiyoruz. Keşke uyarılarımız dikkate alınıp oraya kamera ve bekçi konulsa” ifadelerini kullandı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“Kamera yok ama merkezde bulunan sistem hemen uyarı verdi”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa da YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, yangının tek noktada değil, 3 noktada çıktığını meydana gelirken, dün bölgeye gittiklerinde yoğun bir benzin kokusu olduğunu söyledi. Polis soruşturmasının sürdüğünün altını çizen Paşa, daha önceden de “sabotaj” olmasa da, sigortaların söküldüğüne işaret etti, bunun sonucunda bazı bölgelerin elektriksiz kaldığını kaydetti. İki trafoda dört adet vantilatör ve elektrik aksamlarının yandığını hatırlatan Paşa, gerekli parçaların yurtdışından gelecek olmasından dolayı, bunun tamiratının biraz zaman alabileceğini söyledi.

El-Sen’in daha önceki uyarılarını da yanıtlayan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Ülkemizde 28 adet trafo merkezi var. Tarihte hiçbir zaman, hiçbir merkezde bekçi olmadı. Kamera konusunda evet kamera şart, bunun biz de bilincindeyiz ama maliyetler yüksek. Trafolara kameralar yerleştireceğiz. Evet, kamera yoktu ama trafo içerisinde bir sistem var ve o sistem bu gibi durumlarda devreye giriyor. O sistem devreye girdi ve ekipler hemen oraya intikal etti. İtfaiye ekiplerinin de söz konusu noktaya yakın olması en büyük şansımız oldu ve yangın büyümeden önlendi” şeklinde konuştu.