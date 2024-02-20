NBC’den Dünya Kanserli Çocuklar Günü kapsamında bağış etkinliği

Necat British College’in Lefkoşa ve Girne kampüslerinde Dünya Kanserli Çocuklar Günü kapsamında bağış toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Perşembe günü düzenlenen etkinliklere; Necat British College öğrencileri, öğretmenleri ve personeli, Dünya Kanserli Çocuklar Günü’nde farkındalık yaratmak amacıyla okula sıra dışı saç modelleriyle geldiler.

Etkinlikle birlikte öğrenciler, yaratıcılık ve becerilerini de göstermiş oldular.

Okul çalışanlarına ve öğrencilere yiyecek ve küçük hediyelik eşya satışı yapıldı, bu satıştan elde edilen gelir ve çalışanlar ile velilerin yaptıkları bağışlarla birlikte Kemal Saraçoğlu Vakfı'na bağışlanmak üzere toplam 186 bin TL toplandı.

Bu bağış NBC İlkokul ve Ortaokul Müdürleri ve İlkokul Okul Kaptanları tarafından Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkililerine takdim edildi.