Nazlı: "Disiplin tüzüğü çocuk istismarına kapı aralayacak bir tehdit, bu nedenle tehlikeli"

Bağımsızlık Yolu (BY) Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, “disiplin tüzüğünün çocuk istismarına kapı aralayacak bir tehdit olduğu” görüşünü ifade ederek bundan dolayı tüzüğü tehlikeli bulduklarını kaydetti.

Nazlı çocukların serbest irade geliştirebilecek bir erişkinliğe gelene kadar baskı altına alınmaması gerektiğini de belirtti.

BY’den verilen bilgiye göre, Nazlı, Genç TV’de, Meltem Sonay ile Gündem programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Nazlı disiplin tüzüğüyle ilgili sürecin başında öğretmen sendikaları üzerinden anayasa mahkemesine bir başvuru yapıldığını, geçtiğimiz gün yapılanın ikinci başvuru olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi’nin sadece anayasaya aykırılık üzerinden değerlendirme yapabileceğini kaydeden Nazlı, “Oldukça dar ve teknik bir yargılama olacağını söyleyebiliriz” dedi ve tüzüğün anayasaya aykırı olduğunu savunarak bu yönde bilgiler aktardı.

Nazlı, disiplin tüzüğüne karşı duruş sergileyen öğretmen sendikaları ile örgütler ve onları destekleyen siyasi partilerin üzerinde durduğu en temel şeyin konunun 18 yaşından küçükler yani çocuklarla ilgili olması olduğunu kaydetti.

Ülkede hiçbir zaman yetişkinlerin başörtüsü takmasıyla ilgili sorunun yaşanmadığına dikkat çeken Nazlı, “Olmayan bir sorunu empoze etmeye çalışırken çocukların buna alet edilmesi kabul edilmezdir” dedi.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden bahseden ve ailelerin çocuklarını yetiştirirken kendi inanışlarına göre yetiştirmelerinin bir hak olarak görüldüğünü belirten Nazlı, “Ancak temelde çocuğun üstün menfaatinin belirleyici olduğu belirtilmektedir” dedi.

Çocukların serbest irade geliştirebilecek bir erişkinliğe gelene kadar baskı altına alınmaması gerektiğini kaydeden Nazlı, ergenlik döneminde bu şekilde bir düzenlemeye maruz kalmalarının çocuklarda sosyal olarak dışlanma, kimlik karmaşası gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini de ifade etti.

Din İşleri Dairesi’ne Sosyal Hizmetler Dairesi’nden daha fazla bütçe ayrıldığını savunan ve bunu eleştiren Nazlı, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin faaliyetleri ve önemine de işaret etti.

Gece Kulüpleriyle ilgili eleştirilerde de bulunan Nazlı kapatılmalarını istedi, son zamanlarda gece kulüplerine yaşanan intiharlarla ilgili polis tarafından etkin soruşturma yapılmasını istedi.

Nazlı, insan ticaretinin ve cinsel ilişkide bulunulmasına aracılık edip bundan kazanç sağlamanın yasalarda açık bir şekilde suç olduğunu da vurguladı.