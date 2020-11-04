Aygün Bahar ÖKMEN

YENİDÜZEN, ‘hükümet kaosu’nu yurttaşa sordu, adım adım ülkenin nabzını tuttu. 6 İlçeyi gezen YENİDÜZEN, son olarak İskeleli’yle konuştu.

İskele halkı, kurulacak hükümetten beklentisini “ekonomi” olarak dile getirdi. Çoğu kişi ekonominin olası bir erken genel seçimi kaldıramayacağını ifade ederken, bazı vatandaşlar tam tersi görüş bildirdi.

Bazı İskeleliler artık siyasetten bıktıklarını, oy vermeye bile gitmediklerini ve bu konuları duymak bile istemediklerini dile getirdi.

İskeleliler ne dedi? İskeleliler ne dedi?

Hüseyin Bilen:

“Ortada hükümet yok, zam var”

Yeni kurulacak hükümetin o veya bu ayırt etmeksizin her şeye ayrı ayrı odaklanması gerektiğini dile getiren Hüseyin Bilen, “Ekonomiye de, eğitime de, sağlığa da eşit önem verilmelidir. Hiçbiri birbirinden daha önemli değildir” dedi.

Hükümetin bir an önce kurulmasını beklediğini ifade eden Bilen, hükümetin kurulmasında geç kalınmakta olduğunun altını çizdi. Tüpe gelen son zamma isyan eden Bilen, “Bu zammı hangi hükümet yaptı? Ortada hükümet yok, zam var” şeklinde konuştu.

Bilen, “Ekonomimiz çok kötü durumda. Erken genel seçimi ne ekonomimiz kaldırır ne de halk olarak biz kaldırabiliriz. Zira seçimlerden bıktık” ifadelerini kullandı.

Osman Yılmaz:

“Yeni hükümet turizme, ekonomiye odaklanılmalı”

“Hükümetin hala kurulmaması şaşkınlık vericidir. Bir an önce hükümet kurulmalıdır” dedi. Ekonominin erken seçimi kaldırıp kaldıramayacağı konusunda yorumda bulunan Yılmaz, “Biraz zor kaldırır” dedi. Yılmaz, “Yeni hükümet turizme, ekonomiye odaklanılmalı. Yeni düzenlemeler gelmeli” şeklinde konuştu.

Hasan Gümüş:

“Şu anda ekonomik olarak zaten içerideyiz. Ekonomi erken seçimi nasıl kaldırsın”

Hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini ifade eden Hasan Gümüş, erken genel seçimlere gidilmesi durumunda ekonominin bunu kaldırmayacağını dile getirdi. “Şu anda ekonomik olarak zaten içerideyiz. Ekonomi erken seçimi nasıl kaldırsın” dedi. Kurulacak yeni hükümetin genç işsizlere ve ekonomiye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Ökkeş Tosun:

“İdeolojileri değil insanları düşünerek hareket etmeliler. Hükümeti bir an önce kurmalılar”

Ökkeş Tosun, “Tabi ki hükümet bir an önce kurulmalı. Sağ-sol demeden, ideolojileri değil insanları düşünerek hareket etmeliler” dedi. Yeni kurulacak hükümetin bir an önce ekonomiye odaklanması gerektiğini, insanların aç, perişan ve işsiz olduklarını dile getirdi.

Tosun, “Özellikle esnaf çok kötü durumda... Çoğu dükkân kapalı… Oteller kapandı. Uçaklar sınırlandırıldı. Öğrenci de gelmedi. Ekonomi diye bir şey kalmadı” şeklinde konuştu. “Ülkeyi toparlamaları, eski düzenine kavuşturmaları gerekiyor” yorumunda bulundu.

Tosun, ekonominin erken genel seçimi kaldıramayacağını, erken genel seçime ihtiyaç duyulmaksızın bir hükümetin kurulması gerektiğini ifade etti. “Bir an önce, hangi Bakanlıkları paylaşacaklarını düşünmeyi bırakıp, ülkeyi düşünmeye başlamalılar” şeklinde konuştu. “Parası olmayan insan ne dini düşünür, ne sağı solu düşünür ne de başka bir şey… Sadece karnını doyurmayı düşünür” dedi.

Hüseyin Demirkıran:

“Hükümet seçilse de seçilmese de Türkiye’dekiler ne derse o olacak”

Hüseyin Demirkıran, “Hükümet seçilse de seçilmese de Türkiye’dekiler ne derse o olacak zaten, bir şey değişmeyecek” dedi. Erken genel seçim olması durumunda ekonominin bunu kaldıramayacağını belirten Demirkıran, “Aralık-Ocak ayında Sterlin’in 16-17 olacağı konuşuluyor. İnsanların hali ne olacak? Gerçekten çok zor günlerde yaşıyoruz, daha da zor günlere gireceğiz… Ekonomi çöktü” şeklinde konuştu.

Ali Korkmaz:

Yeni hükümetten beklentim “Ekonomik”

Hala bir hükümet kurulmadığını ve hükümetin ivedilikle kurulması gerektiğini belirten Ali Korkmaz, olası bir erken genel seçim hakkında “Ekonomimiz bunu mecburen kaldıracak. Yapacak bir şey yok” dedi. Kurulacak yeni hükümetten beklentisini “Ekonomi” olarak adlandırdı. Korkmaz, “Ekonomi daha önce de kötüydü ancak pandemiden dolayı daha da kötüleşti” şeklinde konuştu.

Alirıza Usluer:

“Kurulacak yeni hükümet öncelikle sağlığa odaklanmalı”

Hükümetin bir an önce kurulması gereğini belirten Alirıza Usluer, koalisyon kurulamaması ve erken seçime gidilmesi durumunda ekonominin bunu kaldıramayacağını dile getirdi. “Ekonomi zaten çok kötü durumda” dedi. Usluer, “Kurulacak yeni hükümet öncelikle sağlığa odaklanmalı. Ardından ekonomi ve eğitime el atılmalı. Barışla ilgili görüşmeler ihmal edilmemeli” şeklinde konuştu.

Kadir Ceyhan:

Adamızın refahı için hükümet bir an evvel kurulmalıdır”

Kadir Ceyhan, “Bence adamızın refahı için hükümet bir an evvel kurulmalıdır” dedi. Olası bir erken seçim konusunu yorumlayan Ceyhan, “Ekonomimiz neden erken genel seçimi kaldıramasın? Bence kaldırır” ifadelerini kullandı. Kurulacak yeni hükümetten beklentisini “Öncelikle futbol açılmalı” şeklinde dile getiren Ceyhan, “Basketbolu açtılar. Futbol neden açılmıyor anlamıyorum” ifadelerini kullandı.