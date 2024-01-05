Narkotikten “baston” operasyonu: Biri 76 yaşında 2 tutuklu

Narkotik ekipleri tarafından Mormenekşe bölgesinde gerçekleştirilen “Baston Operasyonu” kapsamında, biri 76 yaşında olmak üzere 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü saat 11.00 sıralarında gerçekleşen operasyon kapsamında 76 yaşındaki G.A. ile 43 yaşındaki H.T.’nin kullanımındaki araçta arama yapıldı ve 3 kilogram ağırlığında hintkeneviri bulundu.

Polis, her iki şahsın da tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.