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Narkotikten 4 farklı adrese operasyon: 6 kişi tutuklandı

Narkotikten 4 farklı adrese operasyon: 6 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 4 farklı adrese “Narko Güç” adını verdikleri operasyonlar düzenledi...

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 4 farklı adrese “Narko Güç” adını verdikleri operasyonlar düzenledi, toplamda; 713 gram hintkeneviri, 160’ı tam, 27’si kırık, 3 gramı da toz şeklinde uyuşturucu içerkli haplar, 10 gram kokain ele geçirdi.

Lefkoşa ve Kalkanlı’da yapılan operasyonlar sonucunda, toplamda 6 kişi tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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