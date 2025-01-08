“Narenciyede kriz devam ediyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, YENİDÜZEN’in de bugün manşetine taşıdığı narenciye konusunda açıklamada bulunarak narenciyede krizin devam ettiğini söyledi. “Yeni sezonda farklı uygulamalar nedeniyle üreticiler ve ihracatçılar ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır” diyen Gulamkadir, Cypfruvex Ltd. Genel Müdürü Cemal Redif’in toplumu yanlış bilgi verdiğini söyleyerek, “Halkımızın gerçekleri bilme hakkına sahip çıkacağımızı belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Son günlerde Cypfruvex'in yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik beyanatlar, gerçeklerin üstünü örtmeye yetmeyecektir. Cypfruvex'in mali durumu ve yönetim performansı ile ilgili doğruları halkımızla paylaşmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur.

Cypfruvex müdürü, yönetimi ve hükümet edenler kendi aralarında yaşadıkları krizden dolayı halen büyük bir başarısızlıkla yeni sezona başlayamamışlardır.

Geçen yılda tarihteki en büyük beceriksizliği sergileyenler ve binlerce ağacın sökülmesi ve kökünden kesilmesine sebep olanlar yine

kendi aralarındaki görevden alma ve yönetememe krizinin bedelini ürettikleri ürünlerle zar zor ayakta kalan üreticilere ve sektördeki tüm paydaşlara ödetmektedirler. Her yıl düzenli olarak başlayan Greyfurt kesimi, Cypfruvex müdürü, yönetimi, Tarım Bakanlığı ve Başbakanlığın beceriksizliği nedeniyle bu yıl başlayamamıştır.

Ayrıca bilinmelidir ki, hiçbir UBP dönemde Cypfruvex müdürü ve yönetim kurulu uyum içinde çalışmamış, sürekli kaos ve kavgalar yaşanmıştır. Geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda buzluğa konan yaş meyveler çürütülmüş ve çöpe atılmıştır. Hasat dönemlerinde kalite değil, yandaşca kişisel ilişkiler doğrultusunda kesimler yapılmıştır. Bu keyfi uygulamalar, üreticiyi mağdur etmiş ve sektörün düzenini bozmuştur.

Uzun yıllar Cypfruvex'te görev yapan teknik personelin farklı kurumlara sürülmesi, şirketin bilgi birikimini zayıflatmıştır. Geçtiğimiz yıl yapılan kesimlerde üreticiler perişan edilmiş, kesim sıralarında ve ödemelerde yandaşlık ön plana çıkmış, keyfi uygulamalarla sektör darmadağın edilmiştir.

Üstelik, 3. ülkeden getirilen işçilerin nerede olduğu belirsizdir. Bu işçilerin akıbeti ve yaşatılan zulmün sorumluları neden hale daha hesap vermemektedir? Bu sorulara derhal yanıt verilmesi gerekmektedir.

Bu kriz ortamında, Cypfruvex müdürü farklı açıklamalarla kamuoyunu yanıltmaya devam etmektedir. Şirketin 2019'da 16,5 milyon TL borçla devralındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmesini isteriz ki, CTP döneminden UBP'ye devredildiğinde, yani 2019 yılı temmuz ayında, Cypfruvex'in mali durumu 3 milyon TL artıdaydı. Söz konusu yönetim göreve geldiğinden itibaren genel kurul yapılmamakta ve şirketin mali durumu da açıklanmamaktadır. Bu bağlamda Sayıştay'ı derhal göreve davet ediyoruz.

Yeni sezonda farklı uygulamalar nedeniyle üreticiler ve ihracatçılar ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. Ürünlerin satışında önemli sorunlar yaşanacağı konuşulmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan açıklamalar, Cypfruvex'in gerçek mali tablosunu ve yönetim başarısını yansıtmamaktadır.

18 Haziran 2019 tarihi itibariyle Cypfruvex'in mali durumu şu şekildeydi:

Toplam Borç: 17.996.078 TL

Toplam Alacak: 21.030.592 TL

Genel Durum: +3.034.514 TL

Bu rakamlar, Cemal Redif'in iddia ettiği gibi "16,5 milyon TL borç batağı"na işaret etmemektedir. Aksine, şirketin mali durumu pozitife geçmiş ve alacaklar borçların çok üzerinde seyretmektedir.

Başta Güzelyurt ve Lefke bölgesi ile ülkemiz adına, ayrıca narenciye üreticilerimizin ve paydaşlarının geleceği için bu sürecin titizlikle yürütüleceğini, halkımızın gerçekleri bilme hakkına sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz.”

“Bu sene de ihracat yapamazsak bu iş bitmiş demektir”