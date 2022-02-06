Narenciyede işçi sorunu, üretici endişeli: ‘İşçi gelmezse, ürün boşa gidecek’

Narenciyede hasat dönemi devam ederken, ülkeye bu yıl kesim için yeterli miktarda işçinin gelmediğini savunan üretici tedirgin… Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif önümüzdeki hafta sorunun çözülmesi beklentisini belirtirken, YENİDÜZEN’e konuşan üreticiler ise, “Sorun giderilmezse ürün dalında kalacak, yere düşecek ve emekler boşa gidecek” diyor.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Narenciyede hasat dönemi devam ederken, ülkeye bu yıl kesim için yeterli miktarda işçinin gelmediğini savunan üretici tedirgin… Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif önümüzdeki hafta sorunun çözülmesi beklentisini belirtirken, YENİDÜZEN’e konuşan üreticiler ise, “Sorun giderilmezse ürün dalında kalacak, yere düşecek ve emekler boşa gidecek” diyor.

YENİDÜZEN’e konuşan üreticiler, hem yaşanan bu sorun, hem de içerisinde bulunduğumuz narenciye sezonunu değerlendirdi.

Şu anda Mandora ürünü için işçi sorunu yaşandığını dile getiren narenciye üreticileri, Mart ayının ortasına kadar bu sorunun çözülmesinin gerektiğini belirtti, sorunun giderilememesi durumunda bu durumun Valensiya ürününü de etkileyeceğinin altını çizdi.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybından dolayı üretim maliyetlerinin de arttığını anlatan üreticiler, “Üreticiler yaz-kış demeden 365 gün uğraşıyor ama günün sonunda üreticiler mağdur oluyor. Böyle giderse narenciye sektörü diye bir sektör kalmayacak” değerlendirmesini yaptı.

Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif:

“Karamsar olmaya ve üreticileri tedirgin etmeye gerek yok”

“İşçi gelmedi, ürün dalında kaldı, durumu söz konusu değil. Daha vaktimiz var. Bu sadece Cypfruvex’in bir sorunu değil herkes elini taşın altına koymalı. Önümüzdeki hafta bu sorun büyük bir oranda giderilecek”

Narenciyede yaşanan işçi konusunda YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, işçilik konusunda şu anda bir sorun yaşandığına dikkat çekerek, bu sorunun sadece Cypfruvex’in sorunu olmadığını ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Redif şöyle konuştu:

“İşçilik konusunda bir sorun var ve bu sorun çözülmezse ilerisi için büyük sıkıntıya yol açacak. Ancak şu an için abartılacak bir durum yok. Yani, İşçi gelmedi, ürün dalında kaldı, durumu söz konusu değil. Daha vaktimiz var. Karamsar olmaya ve üreticileri tedirgin etmeye gerek yok. İşçilerin gelmemesi ekonomiden kaynaklanıyor. Türkiye’den gelecek olan bir işçi burada da Türkiye’deki aldığı fiyatı alırsa burayı tabii ki tercih etmez ve ülkesinde kalır. Cypfruvex sorunun çözülmesi için uğraşıyor. Ancak bilinmeli ki, bu sadece Cypfruvex’in bir sorunu değil. Cypfruvex’in görevi ürünü alıp paketlemek ve pazarlamaktır. Cypfruvex olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki hafta bu sorun büyük bir oranda giderilecek. Ancak sadece üretici ve Cypfruvex kanadı değil, herkes elini taşın altına koymalı.”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın:

“Yeni hükümet kurulmadan işçi sorunu çözülmeli”

“Şu anda hasat düzgün yapılamadığı için paketleme tesisleri de düzgün çalışmıyor. Bu sorun en kısa zamanda giderilmeli ve yeni hükümet kurulmadan işçi sorununa bir çare üretilmeli”

İşçi konusunda “Büyük bir sorun” yaşandığını aktaran Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, Mart ayının ortasına kadar sorunun çözülmemesi durumunda ürünün dalından yere düşeceğini söyledi.

Akçın şunları söyledi:

“Şu anda hasat düzgün yapılamadığı için paketleme tesisleri de düzgün çalışmıyor. Bu sorun en kısa zamanda giderilmeli ve yeni hükümet kurulmadan işçi sorununa bir çare üretilmeli. Eğer bu sorun Mart ayının ortasına kadar çözülmezse dalında kalan ürün yere düşecek ve heba olup gidecek. Üretici de zarar edecek. Bu konu hakkında üreticilerimizle görüşüyoruz, Cypfruvex yetkilileriyle bir de toplantı yaptık. Herkes durumdan tedirgin ama yetkililerin konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bize gelen bilgiye göre şu ana kadar gelen işçi sayısı 850’dir ve bu da yeterli değildir. Verimli bir dönem geçirebilmek için 2 bin civarı işçiye ihtiyaç vardır.”

“Üretici esas sorunu gelecek sezon yaşayacak”

Narenciye üreticilerinin sorunlarından da bahseden Akçın, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı sonrasında üretim maliyetlerinin iki katı arttığına vurgu yaparak, bununla ilgili olarak önümüzdeki sezon üreticilerin büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını dile getirerek, birçok üreticinin narenciye üretiminden kopacağının altını çizdi.

Üreticiler ne dedi?

Malik Melda: “Bu maliyetler karşısında birçok üretici mağdur oluyor”

“Şu anda yaşanan sıkıntı Mandora ürünündedir ama bu sürecin uzaması durumunda birçok üretici mağduriyet yaşayacak. Bu bakımdan sorun bir an önce çözülmeli”

“İşçilik konusunda sıkıntı yaşandığı bir gerçek. Bu durum Cypfruvex’in bu konuda çok fazla çalışma yapmadığını ve zayıf noktası olduğunu gösterir. Şu anda yaşanan sıkıntı Mandora ürünündedir ama bu sürecin uzaması durumunda birçok üretici mağduriyet yaşayacak. Bu bakımdan sorun bir an önce çözülmeli diye düşünüyorum.

Maliyetler ciddi anlamda üreticilere sıkıntı yaratıyor. Ürün için sezon başında bir taban fiyatı belirlenir ama bu sezon içerisinde oynayabilir. Her şeyin iki katı, üç katı arttığı bir dönemde ürün fiyatının kilosu 2,50 TL bile yetersiz. Bu maliyetler karşısında birçok üretici mağdur oluyor. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılmalı ve üreticinin mağduriyeti giderilmeli ve önü açılmalı.”

Ramadan Kandulu: “Üreticiler olarak birlik olmalıyız ve birlikte hareket etmeliyiz”

“İşçi konusunda sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Eğer gerçekten böyle bir sıkıntı varsa ve ürün dalında kalırsa ürün dalında kalıp yere düşecek”

“İşçi konusunda sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Tabii, biz de bu konuları basından takip ediyoruz ama eğer gerçekten böyle bir sıkıntı varsa ve ürün dalında kalırsa ürün dalında kalıp yere düşecek. Üreticilerin yaşadığı en büyük sorun şüphesiz ki maliyetlerin yüksek olmasından dolayıdır. Bence biz üreticilerin şikâyet etme şansı yok. Üreticiler olarak birlik olmalıyız ve birlikte hareket etmeliyiz. Aksi takdirde bir kısım üretici kendisini kurtaracak, bir kısım üretici de altından kalkamayıp vazgeçecek.”

Fahri Darbaz: “Üreticiler 365 gün uğraşıyor ama günün sonunda üreticiler mağdur oluyor”

“İşçi getirme konusunda sıkıntı yaşanıyor ve şu anda tüm tüccarların işçileri var. Bu da bize daha ciddi çalışma yapılması gerektiğini gösteriyor. Bu, büyük bir sorun ve umarım bir önce çözülür. Üreticiler, yaz-kış demeden 365 gün uğraşıyor ama günün sonunda üreticiler mağdur oluyor”

“Ülkeye işçi getirme konusunda sıkıntı yaşanıyor ve şu anda tüm tüccarların işçileri var. Bu da bize daha ciddi çalışma yapılması gerektiğini gösteriyor. Bu, büyük bir sorun ve umarım bir önce çözülür. Eğer bu sorun en erken bir zamanda çözülmezse Mandora ürünü dalında kalacak ve yere düşecek.

Üreticiler, yaz-kış demeden 365 gün uğraşıyor ama günün sonunda üreticiler mağdur oluyor. Ürün fiyatının kilosu 2,50 TL olduğu söylense de bu yeterli değil. Çünkü maliyetler çok yüksek. Bu maliyetlerle bu işin altın kalkamıyoruz. Ben, esas sıkıntının gelecek sezon yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü üreticiler yavaş yavaş üretimden kopuyor.”

Gürcan Demirbilek: “Üretici maliyetlerin altından kalkamıyor”

“Şu anda işçilik konusunda bir sorun olduğu bir gerçek. Ben, bu sorunun kısa sürede giderileceğini ve üreticilerin mağdur edilmeyeceğini düşünüyorum”

“Birçok sorun çözülebilecek noktadadır ama en büyük sorunumuz maliyetlerdedir. Çünkü maliyetler iki katı, üç katı oranında arttı ve üretici bunun altından kalkamıyor. Son dönemde asgari ücretin de artmasıyla işçilik maliyetleri de arttı ve işçi bulmakta sıkıntı çözüyoruz. Evet, bu pahalılık karşısında herkes haklı ama üretici ve işverenlere de teşvik verilmeli ki, işçilerini ödeyebilsinler. Şu anda işçilik konusunda bir sorun olduğu bir gerçek. Ben, bu sorunun kısa sürede giderileceğini ve üreticilerin mağdur edilmeyeceğini düşünüyorum.”

Olgaç Gence: “Üreticiler güçlükle üretim yapıyor”

“Atılan yanlış adımlar sektörü zor duruma sokuyor. Ben yönetimde bir eksilik olduğunu düşünüyorum. Zamanında ürün kesilmemesi durumunda hem ürün, hem de üretici zarara uğrayacak ve emekler boşa gidecek”

“Bu sezon beklenti yüksekti. Atılan yanlış adımlar sektörü zor duruma sokuyor. Ben yönetimde bir eksilik olduğunu düşünüyorum. Zamanında ürün kesilmemesi durumunda hem ürün, hem de üretici zarara uğrayacak ve emekler boşa gidecek. Umarım, buna bir çare bulunur.

Üretirken maliyetler çok yüksek ancak ürün en iyi fiyatla kilosu 2,50 veya 2,60 TL’ye satılıyor. Maliyetler daha düşükken de ürün yaklaşık bu fiyatlara satılıyordu. Tüccarlar sadece kendilerini düşünüyor. Biz üreticiler güçlükle üretim yapıyoruz. Bilinmeli ki, üreticiler üretemezse onlar da iş yapamaz duruma gelecek.”