Narenciye Üreticileri hasatla ilgili acil tedbir istiyor

Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, 90 bin ton narenciyenin hasadı için Türkiye’den 1500 civarında kesim işçisi ve paketleme işçisi getirilmesi konusunda yeni kurulacak hükümetin acil tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Akçın yazılı açıklamasında bu konuya ilgili Tarım ve Çalışma bakanlıklarına büyük görevler düştüğünü kaydetti.

İşçi getirip çalıştıran kontraktörlerin ilgililerden gerekli desteği ve yardımı görmedikleri konusunda duyum aldıklarını kaydeden Akçın, “Yüzlerce üreticiyi ilgilendiren ve memlekete döviz sağlayacak narenciye hasadı ve ihracatının kurulacak yeni hükümetin görüşüp karar alacağı en önde gelen konulardan birisidir.” dedi.

Akçın, gelecek işçilerin Güzelyurt ve Lefke’deki yurtlarda karantina altına alınıp masraflarının kısmen de olsa karşılanmasının gerekli olduğu görüşünde olduklarını belirtti.

Ocak ayı başında greyfurt, limon ve mandora hasadına başlanacağı göz önünde tutularak geciktirmeden karar alınması beklentisi içerisinde olduklarını kaydeden Akçın, “Bakanlar Kurulu kararıyla ihracat teşvik primlerinde bir miktar kesilerek sağlık kurulu üzerinden gelen veya gelecek işçilerin karantina masraflarının ödenebileceğini düşünmekteyiz.” ifadelerini kullandı.