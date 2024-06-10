"Narenciye işçilerine aylardır ödeme yapılmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, "Narenciye kesim ekipleri birliklerinin onayı olmadan büyük tartışmalar sonucu 3. ülkelerden getirilen işçilere" aylardır ödeme yapılmadığını belirtti, eleştirilerde bulundu.

Cypfruvex'te yapılan eyleme dikkat çeken Gulamkadir, anlaşma gereği kontraktörleri ödemesi gereken Cypfruvex yönetiminin, kontraktörü ödemediği için işçilerin de ödenemediğini kaydetti.

Gulamkadir yaptığı yazılı açıklamada, “İşçiler aylardır parasız çalışıp, aç yatıp, aç kalkıyorlar. Cypfruvex ise kesim ekibi izni olmadan yasalara aykırı kaçak kesim ekibi işçisi çalıştırıyor” diyerek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gulamkadir şöyle devam etti:

“Yetmezmiş gibi yeni işçilerin getirileceği ve bunun çalışmalarının yapıldığı bilgisini de almış bulunmaktayız. Dalında ürün bırakmayanlar, hala işçi getirmeye çalışıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geçtiğimiz sezonlarda şu an çalışan işçi sayısının yarısıyla iş bitirilirken, çalışan sayısıiki katına çıkartılmasına rağmen, kesim tonlarca ürünle geriden gidiyor, üzerine yeni işçiler de getirilmeye çalışıyor. Getirilen işçilerden komisyon alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Hemen açıklayın.”

Bahçelerini kesmek isteyenlerin sıralarında ayrıcalık yapıldığı gibi, ödeme planlarında da yandaşlara öncelik verdiğini ileri süren Gulamkadir, “Bahçesi kesilenlerin ödeneceği açıklanıyor, ödemeler gecikiyor, çok geç kalınıyor ve bir miktar ödeme yapılmaya başlıyor. Geç kalınmış ödemeler de üreticinin banka hesaplarına yapılırken, diğer taraftan kendi yandaşlarına Cypfruvex’ten çek çıkartarak öncelikli ödeme yaptıklarını üreticilerimiz görüyor ve söylüyor.”

“Müjde verdiklerini söyleyip narenciye sektörünü gözden çıkarttılar”

Bahçesi kesilmeyip ürünü yere dökülenlerin hala ödeme beklediklerine dikkat çeken Gulamkadir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üretim maliyetleri artmışken bu yönetmeme haliyle üreticiyi batırıp üretimi bitirmeye çalışıyorlar. Değerinin çok altında parasını alamayan üretici gelecek yılki ürüne nasıl bakacak? Hükümet edenler, Tarım bakanlığı ve Cypfruvex yetkilileri sürekli bir şekilde propaganda yapıp sorunlara sorun katıyorlar, üreticiyi, işçiyi ve sektörden ekmek parası kazanan herkesi tüketmeye çalışıyorlar.

Müjde verdiklerini söyleyip narenciye sektörünü gözden çıkarttılar. Bir sonraki yılki üretimi de bitiriyorlar. Soğuk hava deposu müjdeleri ile toplumu kandırmaya çalışanlar üreticinin yüzünü paketleme yapıp ihraç etmeye değil, ürünün değerinin çok altında olan sıkmaya yönlendirmeye çalışıyor. Bunun üzerine üretici de umutsuzluğa kapılıp üretimden kopmaya ve bahçelerini kurutmaya başlıyor. Bu şartlarda kaliteli ve verimli ürün çıkması için bekleniyor. Gelecek yıl kalite ve rekolte azalacak. Sonra da ürünler kalitesiz verimsizdir denilecek. CTP'nin tarım politikalarını bir an önce uygulamaya başlayınız. Aksi halde üretici bitecektir.”